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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية مع عدد من المختصين.

واستعرض المحافظ مع الحضور، الجوانب المتعلقة بعمل منظومة الخلايا الشمسية والمستخدمة أعلى المبانى الحكومية، مؤكدا أهمية هذه المنظومة وفائدتها باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التى توفر مصدر إضافى للطاقة وتوليد الكهرباء لا يسبب أضرار  للبيئة المحيطة، بالإضاءة إلى استخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

وناقش الاجتماع، متطلبات أعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، وأكد المحافظ على توفير كل الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة فى هذا المجال.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء بدء أعمال تركيب أعمدة الإضاءة العامة الحديثة بشارع الأمين والتى تأتى ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشارع من سعد زغلول حتى الناصر، وفى إطار توفير كل الخدمات للمواطنين بالشارع.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، مؤكدا أهمية أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد فى مجال الطرق للتيسير على المواطنين ومنع الازدحام والتكدس وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة إضاءة الطرق وتركيب أحدث أعمدة الإضاءة خاصة فى الشوارع الحيوية.

ولفت إلى أن شارع الأمين يعد من الشوارع الرئيسية المهمة والذى يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة حاليا تماشيا مع المشروعات التنموية الجديدة.
محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية
محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية
محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية
محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية
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