محافظ بورسعيد يتابع منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية

وناقش الاجتماع، متطلبات أعمال الصيانة لخلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، وأكد المحافظ على توفير كل الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة فى هذا المجال .





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وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء بدء أعمال تركيب أعمدة الإضاءة العامة الحديثة بشارع الأمين والتى تأتى ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشارع من سعد زغلول حتى الناصر، وفى إطار توفير كل الخدمات للمواطنين بالشارع.



وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، مؤكدا أهمية أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد فى مجال الطرق للتيسير على المواطنين ومنع الازدحام والتكدس وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة إضاءة الطرق وتركيب أحدث أعمدة الإضاءة خاصة فى الشوارع الحيوية. وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء بدء أعمال تركيب أعمدة الإضاءة العامة الحديثة بشارع الأمين والتى تأتى ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشارع من سعد زغلول حتى الناصر، وفى إطار توفير كل الخدمات للمواطنين بالشارع.وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، تماشيا مع أعمال التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، مؤكدا أهمية أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد فى مجال الطرق للتيسير على المواطنين ومنع الازدحام والتكدس وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة إضاءة الطرق وتركيب أحدث أعمدة الإضاءة خاصة فى الشوارع الحيوية.





ولفت إلى أن شارع الأمين يعد من الشوارع الرئيسية المهمة والذى يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة حاليا تماشيا مع المشروعات التنموية الجديدة.

