محافظ بورسعيد يجتمع بأعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا..وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بفيروس كورونا

- محافظ بورسعيد يجتمع بأعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا
- تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين وأدوية علاج كورونا
- تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بفيروس كورونا
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق آخر قرارات رئيس مجلس الوزراء حول مستجدات الفيروس المستجد، واستعراض آخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة.
جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء والأجهزة الصحية المختلفة بالمحافظة .
وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا على توفير كل الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد، تم تخصيص رقم ١١٤ الخاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة لمتابعة اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود عناصر الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ويسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلونه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة ، متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أى سوء .
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وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.
حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذلك في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.
وكذلك استمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.
وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.
وأكد محافظ بورسعيد إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة ، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.