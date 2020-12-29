محافظ بورسعيد يجتمع بأعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا..وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بفيروس كورونا

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود عناصر الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ويسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلونه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة ، متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أى سوء .

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وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.





حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذلك في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية.





وكذلك استمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.





وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.



