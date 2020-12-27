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محافظات

الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:13 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية بمركز المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد ، وذلك بحضور استاذ محمد عمران مدير وحدة المتغيرات المكانيه بوزارة التخطيط ، و المهندسة نهال عبد العزيز مدير مركز المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد .

واستعرض المحافظ عددا من الملفات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والتى يتم تطبيقها لأول مرة ببورسعيد ، وكذلك كافة المتطلبات الخاصة  بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة ، وذلك فى إطار الطفرة الرقمية التى شهدتها بورسعيد فى كافة المجالات .

 ويعد مركز المتغيرات المكانية  نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية " ، ويسعى المركز إلى توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر البيانات المكانية ، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان .

وفى سياق اخر تفقد اللواء عادل  الغضبان  محافظ  بورسعيد  عدد من المواقع الإنتاجية والمشروعات الخدمية  احدي الكيانات  الصناعية لانتاج البويات بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة مصنع ( فور ام).

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي بدا انتاجة منذ عام في مجال البويات وخاصة بويات الأخشاب ويقوم بتصدير الإنتاج إلى عدد من الدول الي جانب السوق المحلي.

ورافق المحافظ خلال جولتة  محمد القشطي رئيس مجلس  ادارة المشروع ومسؤولى  المنطقة الصناعية والمقام علي مساحة ٤٠٠٠م. 

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كما تابع  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل   بمنفذ النصر الجمركي المطور بعد ان تم تطويرة وتوسعة  محيطة بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل  بعد ان  تم اغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركى المطور منذ عدة اسابيع  رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد  ورئيس حي الجنوب ومديرية الطرق وادارات  المحور والجمارك والشركة المنفذة للمشروع.


الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد
الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد
الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد
الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد
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