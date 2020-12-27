الغضبان يتابع موقف إنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية ببورسعيد

ويعد مركز المتغيرات المكانية نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية " ، ويسعى المركز إلى توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر البيانات المكانية ، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان .





وفى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد من المواقع الإنتاجية والمشروعات الخدمية احدي الكيانات الصناعية لانتاج البويات بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة مصنع ( فور ام).



وأشاد المحافظ بالمشروع الذي بدا انتاجة منذ عام في مجال البويات وخاصة بويات الأخشاب ويقوم بتصدير الإنتاج إلى عدد من الدول الي جانب السوق المحلي.



ورافق المحافظ خلال جولتة محمد القشطي رئيس مجلس ادارة المشروع ومسؤولى المنطقة الصناعية والمقام علي مساحة ٤٠٠٠م.





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كما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل بمنفذ النصر الجمركي المطور بعد ان تم تطويرة وتوسعة محيطة بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل بعد ان تم اغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركى المطور منذ عدة اسابيع رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ورئيس حي الجنوب ومديرية الطرق وادارات المحور والجمارك والشركة المنفذة للمشروع.





