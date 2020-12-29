عوض تاج الدين: أغلب المصابين لا تظهر عليهم أعراض كورونا.. ومن الصعب الوصول لرقم الحالات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن البلاد تشهد فى هذه الفترة ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع توخى الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامة و التباعد وعسل اليد باستمرار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن الدولة ووزارة الصحة تقوم بمجهود كبير، ولكن على المواطنين الالتزام .





وعلق على إخفاء الأرقام الخاصة بالمصابين، وقال : " ليس من مصلحة أحد إخفاء ارقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا ومن الصعب الوصول للرقم الحقيقي.





وتابع : أن ما تردد عن وصول مصر لذروة إصابات كورونا أمر غير صحيح و لكن نشهد حاليا تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا ويجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ليس من مصلحة أحد إخفاء أرقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا ومن الصعب الوصول للرقم الدقيق.





ولفت إلى أن : " أغلب المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أية أعراض و نؤكد على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار العدوى بفيروس كورونا و ا لالتزام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات عوامل وقائية يجب اتباعها لتقليل انتشار المرض و القدرات الصحية الحالية تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل جيد.















