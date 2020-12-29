العناني: 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك أكثر من 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم.





وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي والحفاظ على العمالة، لافتا إلى أنه سيتم وضع أول مسلة معلقة في المتحف المصري الكبير أول يناير 2021.





وأضاف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع استراتيجية لزيادة أعداد السائحين بمصر، مؤكدا أن تطوير منطقة الأهرامات ليليق بالمتحف المصري الكبير.





ولفت وزير السياحة والأثار، إلى أن دخول منطقة الأهرامات سيكون من طريق الفيوم، احدى الشركات العالمية تعد لأكبر حفلة في العالم بإبراز جمال القاهرة.





وتابع أن هناك لجان تفتيش سرية صباحا ومساء في جميع المحافظات والغلق فوري لمدة 7 أيام لمتابعة موضوع تطبيق قرار إلغاء الاحتفالات.





وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أن السياحة والاثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكشف وزير السياحة والأثار، عن ان هناك ارتفاعا في أعداد السائحين خلال يناير وفبراير عام 2020 بالمقارنة بعام 2019، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز موكب المومياوات بنسبة 100%.





وتابع أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة أول العام المقبل، لافتا إلى انه لدينا كشف أثري جديد تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.



