ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العناني: 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:03 م
خالد العناني، وزير
خالد العناني، وزير الاثار والسياحة
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك أكثر من 7 آلاف سائح يوميا في شرم الشيخ ومرسى علم.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي والحفاظ على العمالة، لافتا إلى أنه سيتم وضع أول مسلة معلقة في المتحف المصري الكبير أول يناير 2021.

وأضاف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع استراتيجية لزيادة أعداد السائحين بمصر، مؤكدا أن تطوير منطقة الأهرامات ليليق بالمتحف المصري الكبير.

ولفت وزير السياحة والأثار، إلى أن دخول منطقة الأهرامات سيكون من طريق الفيوم، احدى الشركات العالمية تعد لأكبر حفلة في العالم بإبراز جمال القاهرة.

وتابع أن هناك لجان تفتيش سرية صباحا ومساء في جميع المحافظات والغلق فوري لمدة 7 أيام لمتابعة موضوع تطبيق قرار إلغاء الاحتفالات.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أن السياحة والاثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير السياحة والأثار، عن ان هناك ارتفاعا في أعداد السائحين خلال يناير وفبراير عام 2020 بالمقارنة بعام 2019، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز موكب المومياوات بنسبة 100%.

وتابع أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة أول العام المقبل، لافتا إلى انه لدينا كشف أثري جديد تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مع بدء العد التنازلي للافتتاح .. شاهد : أحدث أعمال التطوير في ميدان التحرير | صور

شاهد.. آخر ماتم إنجازه في ميدان التحرير

نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل أعمال التطوير داخل ميدان التحرير تمهيدا لافتتاحه ..فيديو

العناني يكشف تفاصيل موكب المومياوات والبروفا الأخيرة .. فيديو

بمشاركة فنانين كبار.. وزير السياحة: موكب المومياوات سيكون أكبر كرنفال في مصر

العالم يترقب.. أحمد موسى: الرئيس يتابع بروفات نقل موكب المومياوات الملكية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للبشرة عند التوقف عن تناول القهوة نهائيا؟

أحمد أبوعبلة مديرا للجهاز الطبي بالفريق الأول للكرة بالأهلي

بسبب مداخلة تليفزيونية.. وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور

انفجار بيروت.. FBI يكشف مفاجأة بشأن الشحنة سبب الكارثة

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

خليك cool.. باسم يوسف يبكي من التنمر عليه وشريف مدكور يفحمه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر ومواصفات MG RX5 موديل 2021.. صور

إليك.. 3 أشياء أكد عليها العلماء لتجنب الإصابة بـ كورونا في العام الجديد

نشرة المرأة والصحة.. 5 نصائح للاحتفال برأس السنة في المنزل بطرق جديدة..ماذا يحدث للبشرة عند التوقف عن تناول القهوة نهائيا؟