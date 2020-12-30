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فن

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
عفاف رشاد - محمد
عفاف رشاد - محمد السبكي
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة عفاف رشاد، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر بعيد ميلادها الـ63، فهي واحدة من الفنانات اللاتي حصلن على مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

ولدت عفاف رشاد في 30 ديسمبر 1957، وتزوجت فى بداية مشوارها الفنى من المنتج محمد السبكى، ولكن سرعان ما حدث الانفصال بسبب غيرتها الزائدة عليه، لكنها أعلنت ندمها على هذا القرار فيما بعد، مؤكدة أنها كان لابد أن تتحمل هذا الأمر كونه منتجًا، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها ولداً وحيداً، أنهى مؤخرًا دراسته بكلية الطب بعد أن رفض العمل مع والده .

وحول ذلك، قالت عفاف رشاد، في لقاء سابق: طلبت الطلاق من السبكي بسبب الغيرة الشديدة عليه، ووقتها كنت لا أفكر بعقلي ولو عادت بي الأيام لما طلبت الانفصال وتحملت من أجل ابني الذي حرم من حنان ورعاية والده رغم أنني كنت أمًا وأبًا له ولكن في مرحلة معينة من حياته لا يستطيع أحد أن يعوضه عن حنان الأب. 

وارتدت عفاف رشاد، الحجاب من قبل، ولكن سريعًا ما تخلت عنه، وعن ذلك القرار قالت: «بسبب بعض المتاعب الصحية قررت خلع الحجاب وربنا رب قلوب». 
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