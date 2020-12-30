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إعصار يقترب من اليابان.. أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في أمريكا.. أبوظبي تعتمد نظام الدراسة عن بُعد.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
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قسم الخارجي
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، بارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا، واعتماد نظام التعليم عن بُعد في أبو ظبي.

وأبرزت الصحف الإماراتية، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 81.46 ‬مليون شخص، في حين بلغ عدد الوفيات مليونًا و779 ألفا و597 حالة، وفقا لإحصاء أعدته وكالة "رويترز".

وسجلت أكثر من 210 دول ومناطق، إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشافه لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي، بحسب البيانات.

من جانبها، اهتمت "الاتحاد" بتسجيل ولاية كولورادو  الأمريكية، أول إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بحسب جاريد بوليس حاكم الولاية.

وقال حاكم الولاية على "تويتر": "اليوم اكتشفنا أول إصابة في كولورادو من النوع المتحور من كوفيد-19، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في بريطانيا".

وأرفق منشوره ببيان رسمي صادر عن مكتبه ومسؤولي الصحة في الولاية، أورد أن المصاب "ذكر في العشرينيات من عمره، وهو حاليًا يخضع للعزل في مقاطعة البرت، ولا سجل سفر له".

وتابع "المصاب  لم يكن على اتصال وثيق بأحد، لكن السلطات تستمر بمراقبة الوضع عن كثب وتعمل كذلك على تحديد الإصابات المحتملة الأخرى من خلال تعقب المخالطين".

وتعد الإصابة المكتشفة في ولاية كولورادو هي الأولى بالفيروس المتحور يتم تسجيلها في الولايات المتحدة. 

كما اهتمت الصحيفة ذاتها باستعداد اليابان لمواجهة عاصفة ثلجية ضخمة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية وأمواج عالية وتعطل حركة المرور.

ومن المرجح أن تستقر كتلة من الهواء البارد فوق مساحات شاسعة من اليابان اليوم الأربعاء.

وبحسب الصحيفة، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بالفعل من وإلى المناطق الساحلية في بحر اليابان، رغم أنه من المتوقع أن ينخفض عدد المسافرين بشكل كبير خلال عطلة نهاية العام، والعام الجديد، بسبب جائحة كورونا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يضرب جليد كثيف شمال وشرق اليابان والمناطق الساحلية على الخط الساحلي لبحر اليابان اليوم الأربعاء وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تتراكم ثلوج بارتفاع 80 سنتيمترًا في منطقة هوكوريكو وما يصل إلى 50 سنتيمترًا في شرق وشمال شرق اليابان خلال 24 ساعة حتى صباح الخميس.

عربيا، اهتمت الصحف باستعداد تونس لاحتضان الجولة المقبلة من الحوار السياسي الليبي يوم الثلاثاء القادم.

وتعقد الجلسة في تونس  تحت إشراف البعثة الأممية وبحضور رئيسها بالوكالة ستيفاني وليامز، امتدادًا للجولة الأولى وما تلاها من اجتماعات افتراضية تمت عبر تقنيات الفيديو، وشهدت فشلًا في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.

وبحسب صحيفة "البيان" دعت البعثة إلى اجتماع للجنة القانونية لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات عبر الدائرة المغلقة اليوم الأربعاء على أن تعقد اللجنة اجتماعًا وجهًا لوجه في جنيف يوم 11 يناير المقبل.

وتتولى اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في 21 ديسمبر الجاري، اطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بسير المناقشات كل أسبوعين كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

بينما اهتمت "الخليج" بتلقي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لكورونا.

وقالت هاريس فور تلقيها اللقاح "لقد كان ذلك سهلا، شكرا لكم، أنا بالكاد شعرت بالأمر"، مضيفة يتعلق الأمر حرفيا بإنقاذ الأرواح. أثق في العلماء، الذين ابتكروا اللقاح واعتمدوه".

وشجّعت هاريس الأمريكيين على التطعيم "لأنه أمر يتعلق بإنقاذ حياتك وحياة أفراد عائلتك وحياة مجتمعك".

كما أبرزت الصحيفة ذاتها اعتماد  لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصًا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين.

وأشارت اللجنة إلى أنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج البلاد، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقًا للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.
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