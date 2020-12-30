فض 3 سرادقات عزاء بالشرقية ضمن حملات مواجهة انتشار فيروس كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة علي المقاهي والكافتريات بنطاق المدينة وأسفرت الحمله عن ضبط مقهي يقدم الشيش للمترددين عليه، فتم مصادرة ٢ شيشه وغلق المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.





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كما تمكنت رئاسة المركز من فض سرادق للعزاء مقام بقرية ديرب البلد وذلك أثناء تجهيزه وتم إزالة الفراشة وأدوات الكهرباء والإنارة والكراسي وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالتنسيق مع حى أول وثان الزقازيق وشرطة المرافق لرفع الإشغالات المخالفة والباعة الجائلين بنطاق المدينة ، فشملت الحملة شوارع (النقراشي / امام القصر الأبيض/ نفق المشاه بالمحطة / ميدان عرابي / ميدان التحرير/ شارع البوسطه / الجلاء / شارع مواد النبي / حلقة السمك / المنتزه / شارع المكاتب/كوبري ابو عميرة) وتم تطبيق القانون علي المخالفين.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز الزقازيق للمرور علي المقاهي وقاعات الأفراح بنطاق المركز وأسفر المرور عن ضبط مقهي مخالف بقرية الرياض يقدم الشيش للمترددين وتم مصادرة ١٥ شيشة كما تم مصادرة ٧شيش من قري (غزاله الخيس وميت ركاب) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض ٢ سرادق للعزاء أحدهما مقام بحي السراحنه بجوار المعهد الديني الابتدائي الأزهري والآخر مقام بحي الشيخ ابو زينه بجوار مسجد الشهداء (ابو زينه) وذلك لمنع تجمعات المواطنين حرصا علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق شملت (شارع ابو بكر الصديق/سعد زغلول/ شارع جمعية الجمل / شارع بورسعيد) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل رئاسة مراكز ومدن (منيا القمح / القنايات / بلبيس) حملات دورية علي المحال التجارية والورش والمقاهي وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.