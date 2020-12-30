صناعة القرار فى الأوقات الحرجة: ضبط النفس

أصبح الاقتصاد السلوكي برنامجًا بحثيًا نشطًا وراسخًا في الاقتصاد يقوم بعمل نقد واسع النطاق للتفكير العقلاني القياسي. ومع ذلك، لماذا أصبح الاقتصاد السلوكي "الجديد" ناجحًا بهذه السرعة عندما كان للتفكير العقلاني المقيد كما تم تطويره في الاقتصاد السلوكي "القديم" تأثير ضئيل نسبيًا على الاقتصاد؟ أحد الأسباب المحتملة هو أن الاقتصاديين مقتنعون الآن بأن إدخال افتراضات نفسية أكثر واقعية في الاقتصاد من المرجح أن يحسن التنبؤ، ويتعاملون مع التنبؤ بجدية أكبر.

يعتقد الاقتصاديون السلوكيون باستمرار أن نماذجهم لها أسس تجريبية صلبة تنتج نتائج أفضل، والمنهجية الاقتصادية الذرائعية التي تؤكد على التنبؤ كانت مؤثرة في الاقتصاد منذ أن طرحها ميلتون فريدمان (فريدمان 1953).

السبب الثاني والمحتمل ذو الصلة هو التأثير غير المتوقع للتجارب المعملية على الاقتصاد. بعد أن أنكرت التجارب المعملية لفترة طويلة في علم الاقتصاد، يمكن القول إن الاقتصاديين قد اختلوا التوازن في الحكم على قيمتها، ونتيجة لذلك ربما كانوا أكثر ميلًا لقبول الأدلة من المختبر وبالتالي حجج علماء الاقتصاد السلوكي.

ومع ذلك، سأؤكد على سبب ثالث محتمل، وهو أن التعديل الذي ينطوي عليه إدخال افتراضات نفسية في الاقتصاد يبدو للعديد من الاقتصاديين، على الأقل حتى الآن، متوافقًا مع الكثير من النظرية القياسية. لا يزال التركيز على العوامل الاقتصادية الفردية، فهم يتفاعلون في الأسواق، وفي حين أنها عقلانية بشكل محدود، فإنها لا تزال تهدف إلى التحسين، وإن كانت أقل نجاحًا إلى حد ما. في المقابل، اقترح برنامج سيمون وجهة نظر مختلفة تمامًا للعملية الاقتصادية بالإضافة إلى مفهوم فردي تخلى عن التحسين من أجل الإرضاء. في الواقع، تطلب الأمر ثورة بدلًا من الإصلاح، وكان لابد أن يذهب الكثير من النظرية القياسية لبرنامج سيمون حتى يجتذب العديد من أتباعه. ومع ذلك، فإن الرأي القائل بأن برنامج الاقتصاد السلوكي متوافق مع الكثير من الاقتصاد القياسي قد لا يكون دقيقًا إذا كانت الطرق التي يراجع بها علم الاقتصاد السلوكي معيار الإنسان الاقتصادي يقوض المفهوم الفكرة القائلة بأن الاقتصاد يتعلق أساسًا بتفاعل الأفراد في الأسواق. لقد رأينا في الفصل الأخير أن نظرية المنظور تنتج حسابًا للذات المتعددة للفرد، ومن مظاهره المهمة نوعًا من التحيز الحالي من الاختيار الذي يرسخ في عملية صنع القرار عبر الزمن. كما سنرى في هذا الفصل، فإن أحد الردود على ذلك هو التوصية بأن يقوم الخبراء العقلانيون المحسنون بتصميم سياقات القرار وبنيات الاختيار لصانعي القرار غير العقلانيين - "الأبوية التحررية" لريتشارد ثالر وكاس سنشتاين.

تؤكد مثل هذه الاستراتيجية على التفاعل بين الأفراد خارج الأسواق، وبالتالي تجعل من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد لا يزال يتعلق في المقام الأول بتفاعل الأفراد في الأسواق، وما إذا كان إدخال علم الاقتصاد السلوكي للافتراضات النفسية في الاقتصاد متوافقًا مع علم الاقتصاد القياسي كما قد يعتقد البعض. إذن، ما الذي يتضمنه بالفعل مفهوم وظيفة المنفعة المنقحة للاقتصاد السلوكي للفرد؟ إجابة جيدة مثل أي إجابة على هذا السؤال تأتي من ريتشارد ثالر . قامت سلسلة مجلة Journal of Economic Perspectives بالكثير لتعميم الاقتصاد السلوكي، ومن الذي يعطي نظرة موجزة ومحفزة بوضوح لكيفية اختلاف المفهوم الفردي للاقتصاد السلوكي عن المفهوم التقليدي. بالنسبة له، يجب أن يُنظر إلى الاقتصاد السلوكي على أنه يحل محل مفهوم الإنسان الاقتصادي التقليدي مع الإنسان العاقل Homo sapiens مفهوم الفرد، حيث يمارس الأخير العقلانية البشرية العادية في أوضاع العالم الواقعي (ثالر 2000). حجته هي أن الدافع وراء اقتصاديات ما بعد الحرب كان لملء النماذج الاقتصادية بشكل متزايد بوكلاء اقتصاديين عقلانيين، والذين كانت قدراتهم محدودة فقط من خلال "معدل الذكاء لأذكى المنظر الاقتصادي" ؛ ولكن مع زيادة التركيز على الواقعية، يعتقد أنه يمكننا توقع "أن هذا الاتجاه سينعكس لصالح نهج تعتمد فيه درجة العقلانية الممنوحة للوكلاء على السياق الذي تتم دراسته". وبالتالي، إذا نُظر إلى نظرية كانيمان وتفيرسكي المستقبلية على أنها "ذاتية السياقية"، فقد يُقال عن ثالر أنه يرى العقلانية المحدودة للاقتصاد السلوكي في مفهوم الإنسان العاقل باعتباره "الفردية السياقية".

فى هذا السياق موضوع رئيسي في الاستراتيجية وعلم الاقتصاد السلوكي هو الاندفاع وضبط النفس. من المفترض أن يزيد الشخص من المنفعة أو المكافأة المتوقعة إلى الحد الأقصى، وهو ما يعرف بالمقابل بأنه الضغط الذي يمارسه التوقع على الاختيار. تم تعريف الاندفاع على أنه انتهاك للثبات، مثل أن الشخص الذي يفضل عادة خيار الاستهلاك أو المكافأة يفضل مؤقتًا. يعني ضبط النفس تجنب الاندفاع أو السيطرة عليه. إخفاقات ضبط النفس تستمر غالبًا حتى عندما يتعرف عليها الناس ويقررون التصرف بشكل مختلف في المستقبل . من التخلي عن الحلوى إلى ممارسة الرياضة بانتظام إلى الادخار من أجل التقاعد، يشعر الكثير من الناس كما لو كانوا في معركة دائمة مع أنفسهم.

علاوة على ذلك، يتوقع معظم الناس بشكل غير صحيح أنهم سيتغلبون على هذه المعركة حتى عندما يدركون أن مشاكل ضبط النفس لدى الآخرين لا تزال قائمة، الإغراءات - المكافآت التي توفر إرضاءً قصير المدى ولكنها تعيق الأشخاص عن تحقيق أهداف طويلة الأجل - أصبحت أكثر وفرة من أي وقت مضى . ليست كل القرارات تتطلب ضبط النفس. في بعض الأحيان تكون القرارات صعبة لأن الناس يشعرون بالحيرة بين خيارين متساويين في القيمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن ضبط النفس غير ذي صلة عندما يخطئ الناس ببساطة بشأن التكاليف والفوائد الفعلية لخياراتهم. في الأربعينيات من القرن الماضي، على سبيل المثال، لم يكن يُنظر إلى تدخين السجائر على نطاق واسع على أنه عادة غير صحية ؛ في الواقع، قامت شركات التبغ بعد ذلك بالترويج للفوائد الصحية للتدخين. أصبحت الآثار المسببة للسرطان لتدخين السجائر معروفة الآن، ويود 68٪ من المدخنين في الولايات المتحدة الإقلاع عن التدخين عندما يتابع الناس الخيار بقيمة أكثر ديمومة، فإنهم يختبرون نجاح ضبط النفس ؛ عندما يتابعون الخيار الأكثر إغراءً في الوقت الحالي، فإنهم يعانون من فشل ضبط النفس.

تسعى ثلاث فئات من النماذج في علم الاقتصاد وعلم النفس والعلوم الاستراتيجية إلى شرح متى ولماذا تنشأ صراعات ضبط النفس. نقدم هنا ملخصًا قصيرًا لهذه النماذج الثلاثة. تتميز الفئة الأولى من النماذج بوجود ذوات متسلسلة متعددة مع تفضيلات غير متسقة ديناميكيًا. كل نفس موجودة في نقطة زمنية، وتريد كل نفس إشباعًا فوريًا يتبعها حياة مستقبلية تتميز بسلوك المريض وأخلاقيات العمل الجيدة والاستعداد لتأخير الإشباع عندما يكون مفيدًا. وفقًا لهذا النهج، يُظهر صانعو القرار تناقضًا ديناميكيًا في خياراتهم بقدر ما يميل المستقبل إلى الخصم بشكل حاد مقارنة بالحاضر. ينتج عن هذا نمط غريب حيث تؤكد الخيارات المتعلقة بالمستقبل على الصبر (على سبيل المثال، "الثلاثاء القادم، أريد أن أتناول سلطة على الغداء!")، ولكن الخيارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر تعطي الأولوية للإشباع الفوري (على سبيل المثال، "الآن، أريد برجر بالجبن ! "). على الرغم من أن صانعي القرار يعرفون دائمًا ما يريدون القيام به في الوقت الحالي، فإن هذه التفضيلات الحالية تتعارض مع خططهم السابقة تميل النماذج في هذه الفئة إلى استخدام دوال الخصم الزائدية أو شبه الزائدية. هنا تكون التفضيلات متسقة ديناميكيًا: هذا هو، تتفق الذوات المبكرة والذوات لاحقًا على أفضل مسار للعمل (لذلك لا توجد مشكلة في ضبط النفس).

الفئة الثانية من النماذج تفترض وجود ذوات متعددة. يرى هذا الرأي أن صانعي القرار يتصرفون كما لو كانوا مزيجًا من ذوات متنافسة مع أنظمة تقييم مختلفة وأولويات مختلفة. شخص واحد يتوق إلى الإشباع الفوري (على سبيل المثال، "أريد أن آكل برجر بالجبن! لذيذ!")، بينما تركز "نفس" أخرى على تحقيق أقصى قدر من النتائج طويلة المدى (على سبيل المثال، "أريد أن أتناول سلطة وأن أكون بصحة جيدة! "). تعارض ضبط النفس هو نتيجة نظام تقييم موجه نحو الحاضر لا يتفق مع نظام التقييم الموجه نحو المستقبل) في تنفيذ نموذجي لهذا الإطار (على سبيل المثال، هناك نوعان من الذات يلعبان لعبة متكررة: المريض (المتسق ديناميكيًا) على المدى الطويل، والذي قد يحسم المكاسب بشكل كبير، وسلسلة من الذات قصيرة المدى تمامًا والتي تهتم فقط بالمكافآت الفورية. يسمي ثالر وشفرين (1981) هاتين الذاتيتين "المخطط" و "الفاعل" على التوالي.

تقترح فئة ثالثة من النماذج متعددة السمات أنه على الرغم من أن ظاهرة صراعات ضبط النفس قد تشير إلى ازدواجية - صراع مجهد بين الذات الحالية والمستقبلية أو بين الذوات المتعايشة المتعددة - فلا يوجد شيء مختلف جوهريًا بين مثل هذه الصراعات وأي نوع آخر من الاختيار بدلًا من ذلك، يُفترض أن تكون سمات الاختيارات التي يجب على الأشخاص الاختيار من بينها غير متجانسة، بما في ذلك قيمة المكافأة اللذيذة، وتكاليف الجهد، وتكاليف وفوائد الإشارات الاجتماعية، والمزيد. على سبيل المثال، قد يتم تقييم برجر الجبن على أنه عالي القيمة ولكنه منخفض في القيمة الصحية على المدى الطويل. على النقيض من ذلك، قد تكون السلطة أقل في قيمة المتعة ولكنها أعلى في القيمة الصحية على المدى الطويل. بدلًا من أنظمة التفضيلات المتحاربة، تطرح هذه النظرة لصراع ضبط النفس تدفقات متعددة من المعلومات، يمثل كل منها سمات مختلفة لخيارات الناس. تتضمن الأدلة البيولوجية العصبية التي تفضل نموذج السمات المتعددة دراسات الرنين المغناطيسي الوظيفي حيث ارتبطت مناطق الدماغ التي كانت تعتبر سابقًا جزءًا من نظام صنع القرار الموجه حاليًا (على سبيل المثال، المخطط البطني) بالمكافآت المتأخرة والفورية. بغض النظر عن الآليات الأساسية، فإن صراعات ضبط النفس هي تحدٍ يومي، وإخفاق الناس في التصرف بما يخدم مصلحتهم على المدى الطويل أمر شائع. لانه يتطلب النجاح في ضبط النفس أن يفعل الناس أكثر من أن يقرروا التخلي عما يريدون من أجل القيام بما ينبغي عليهم فعله. معترفًا به في بداية حياته المهنية، فإن النية والعمل ليسا دائمًا متطابقين: بعد اتخاذ قرار التأخير، تشكلت النية الحسنة وأعلنها لنفسه على الأقل، ما الذي يسمح بتحقيقها.

هناك مشكلة مختلفة تمامًا مع نماذج المخطط / الفاعل، لا سيما تلك التي تحدد هذه الأدوار لمواقع متميزة في الدماغ، وهي أن عملية معينة قد تتعلق بعملية أخرى كمخطط بينما تتعلق بعملية أخرى كفاعل. على سبيل المثال، قد يضطر المخطط الذي يهدف إلى إقامة علاقات اجتماعية طويلة الأمد إلى التعامل مع الفاعلين الذين يرغبون في الانتقام من أحد المنافسين، أو إجراء علاقة غرامية غير مشروعة، أو لعب مزحة عملية غير حكيمة. ولكن قد يتعين على العمليات التي تحكم هذه السلوكيات بدورها أن تعمل كمخططين ضد الفاعلين الذين يحاولون إجرائهم بتهور، ويحتاج هؤلاء الفاعلون بدورهم إلى التحكم في دوافع الذعر أو الخضوع للإحراج في خضم هذه السلوكيات. غالبًا ما يجب أن تكون مصلحة الشخص قادرة على الدفاع عن نفسها ضد المصالح طويلة المدى وقصيرة المدى، ولكن لا يمكنها القيام بذلك إذا، لا تزال هناك مشكلة أخرى في النماذج التي تؤسس مقاومة الإغراء لدفع تكلفة ضبط النفس في حد ذاته، بدلًا من القيم النسبية للخيارات. إنهم يصنعون الدافع الذي يكمل القيمة اللحظية في شيء مثل الوقود، والذي يتم استهلاكه أثناء عمله، تمامًا كما تستهلك العضلات المرنة الجلوكوز. يقترح جول و بيسندورفر أن تكلفة هذا الجهد / الوقود هي "فائدة أفضل خيار ضائع" (قيمة المكافأة للإغراء في وقت أقصى حد لها) مطروحًا منها "فائدة الخيار المختار"، ( قيمة المكافأة طويلة الأجل في ذلك الوقت). سوف يقوم بمضاعفة المنفعة السابقة بعامل الانحدار. في كلا النموذجين، يُقال أن الفرق بين قيمة الإغراء والقيمة المخصومة طويلة المدى هو مقياس للجهد الذي قد ينقذه جهاز الالتزام الخارجي الشخص من الإنفاق - أو الاحتراق - ومن ثم قيمة مثل هذا الجهاز. يخلط هذا النوع من الحسابات بين الدوافع التفاضلية اللازمة لضبط النفس مع أي إحباط أو شك أو ألم يتم تجربته أثناء التحكم في النفس. صحيح، في هذه النماذج، يجب أن يتجاوز الحافز الإضافي المطلوب مستوى "التكلفة" كما تم حسابه في أي من النموذجين، وأن يتجاوزه في كل لحظة يكون فيها الشخص حرًا في الاختيار ؛ وقد تتضمن فائدة "أفضل خيار تم التخلي عنه" (= الدافع) تجنب الجهد الشخصي العرضي لضبط النفس. لكن الجهد الذاتي لا يتناسب مع قوة الإرادة ؛ الخيارات المتقاربة أكثر مجهودًا من الخيارات ذات الدوافع القوية. كلما زادت ثقة المدمن أو المدخن المتعافى من أنها لن تسقط، كان من الأسهل لها ألا تسقط. ولا يأتي هذا التغيير من انخفاض جاذبية الدافع. على سبيل المثال، يقول اليهود الأرثوذكس الذين لا يدخنون أبدًا في يوم السبت أن هذا يتطلب القليل من الجهد، على الرغم من أنهم قد يظلون مدخنين نشطين في أيام أخرى .