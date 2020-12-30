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أخبار البلد

غرفة السياحة المصرية تبحث شكوى شركة أجنبية ضد نظيرتها التركية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:54 م
غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
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محمد الاسكندرانى
بذلت غرفة شركات السياحة جهدا مضنيا ، لاسترداد حقوق الشركات السياحية المصرية لدي نظيرتها الاجنبية ، حيثت تلقت خلال 2020 شكاوى من 4 شركات مصرية ضد شركات برازيلية وتم جدولة ديونها والسداد وحفظ الشكوي .

وتحركت غرفة  الشركات للتفاعل مع شكوى شركة مصرية نحو نظيرتها بدولة كازخستان ليتم وضع الشركة على قائمة الشركات محظورة التعامل معها ، ثم تم تسوية المديونية ورفع الشركة الاجنبية من على قائمة الشركات المحظور التعامل معها من الغرفة .

ووضعت الغرفة احدى شركات السياحة بسلوفاكيا على قائمة الشركات المحظور التعامل معها ، لعدم سداد مديونية الشركة المصرية ، بالاضافة  التعامل مع شكوي شركة اجنبية ضد شركة تركية .
 
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