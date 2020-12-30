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رياضة

الحمد لله.. مجدي قفشة يعلق على صوره خلال تمرينه بالنادي الأهلي اليوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك نجم النادي الأهلي "مجدي قفشة" صورا جديدة تجمعه بالفريق الأول للنادي الأهلي بعد غيابه بسبب خضوعه للعزل الصحي لاصابته مؤخرا بفيروس وكورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق مجدي قفشة، قائلا: " 🙏الحمدلله"

ورحب به متابعيه عبر السوشيال ميديا في النادي الأهلي من جديد، وتمنوا له الخير والصحة فيما هو قادم.

والجدير بالذكر، أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الثنائي محمد مجدي قفشة ورامي ربيعة.  

 

وقال الجهاز الطبي للفريق إن الثنائي سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية بدءًا من الغد بعد شفائهما من الإصابة بفيروس كورونا.  

 

وأضاف أن عمرو السولية سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية.  

 

وأوضح أن محمود كهربا تغيب عن مران الأهلي بناءً على إذن من الجهاز الفني ولم يشكو من أي إصابة.

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