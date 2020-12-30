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فن

"انتي اي كلام".. شريهان تحتفل بنهاية 2020 على طريقتها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة شريهان فيديوهات وهي تودع فيها 2020 بطريقتها الخاصة، عبر خاصية استوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

ظهرت شريهان بفستان أبيض، طويل وباكمام شفافة، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها وهي ترقص على اغنية "انتي أي كلام" للفنان تميم يونس، وعلقت عليها: رسالتي لسنة 2020.


وكانت أنباء تحدثت عن عودة شريهان إلى الشاشة بعد غياب امتد لسنوات، لأسباب صحية، وهي العودة التي لم تظهر للنور أبدا، وسط تأكيد دائم من الدكتور مدحت العدل بعودتها من خلال 13 عرضا مسرحيا انتهى أحدها بالفعل.


 تصدرت نجمة الاستعراض المصرية شريهان قائمة فناني العالم والشرق الأوسط المشاركين بالتبرع بقطع استثنائية من مقتنياتهم للمزاد الخيري الذي تقيمه دار «سوذبيز» العالمية بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية لصالح جهود إعادة إعمار لبنان ومساندة الفئات الأكثر احتياجا عقب الانفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي.

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