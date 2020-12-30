برلماني: الدولة ترفع شعار دعم محدودي الدخل والفلاح

أشاد النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ بالتحركات التي تقوم بها الدولة لاحداث التطوير الشامل لجميع محطات المياه على مستوى محافظات الجمهورية موضحا ان ذلك يحقق مصلحة البسطاء والقرى والفلاحيين ويزيد الإنتاج أيضا.





واشار عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، الى اهمية التكليفات بتطوير المعدات وفق أعلى المواصفات الفنية ليتكامل مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بما ينهض باحوال القرى والفلاح ايضا.

واوضح عضو مجلس النواب، ان تحركات الدولة تعني الاهتمام بمحدودي الدخل والفلاح والشباب، مشيرا الى اهمية التحركات التي تقوم بها الدولة للاهتمام بمشروعات الري الحديث.





واكد اهمية تحركات الدولة التي تسعي لتطوير نظم الرى الحقلي واعادة تاهيل المجاري المائية للحفاظ على كميات المياه المتاحة وتحقيق افضل وسائل استغلال المياه في ظل الفقر المائي.





واشاد بتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق تطوير قري الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية كمرحلة اولي وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه ببناء ٣٥٠ الف وحدة سكنية جديدة علي مستوي الجمهورية في اطار سكن لكل المصريين.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتطوير الشامل لجميع محطات المياه بانواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





"جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".





و اكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.





و وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بانواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.





و وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري استعرض خلال الاجتماع إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، لتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.



