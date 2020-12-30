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أخبار العالم

إيطاليا تسجل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:02 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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شريف سيد
أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 16 ألفا و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و575 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى توفير 4 مليارات دولار بشكل عاجل لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم. 

وقال تيدروس في ذكرى مرور عام على رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم: "يجب أن نتأكد من تحصين جميع الأشخاص المعرضين للخطر في كل مكان، وليس فقط في البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات". 

وأضاف: "هناك ضوء في نهاية النفق ، وسنصل إلى هناك من خلال السير في الطريق معًا"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة استرازينيكا البريطانية، اليوم الأربعاء، أن لقاح أكسفورد، فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية، الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، طورته شركة استرازينيكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية "وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد" فيروس كورونا المستجد.
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