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أستاذ أمراض صدرية: التشخيص مهم لتحديد أي الأجهزة أصابها فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أكدت الدكتور مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني أن كورونا الآن قد يصيب الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي أو الجلد مؤكدة أنه تمت لاحظة ذلك مع زيادة حالات والأعداد المصابة.

وأضافت مايسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن  إصابات كورونا بالجهاز الهضمي، تأتي نتيجة الذبحة المعوية مشيرة إلى ان هناك شرايين دقيقة بالامعاء فتأتى الإصابة في البداية بألام فى المعدة وعدم ارتياح وضعف فى الشهية مصحوبة بالاسهال.

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني أن بروتوكول العلاج ثابت فى كل الحالات لكن التشخيص مهم لتحديد الجهاز المصاب سواء الجهاز العصبي أو الهضمي أو التنفسي أو غيره.

وأشارت مايسة إلى أن الجهاز العصبي يحدث تأثير ببعض الأعصاب منها التهاب الأعصاب الطرفية وحرقان بالأطراف ويأتى تأثر بالعصب السابع  مع ارتفاع بدرجات الجرارة.
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