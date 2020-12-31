أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر محشي جبنة في المنزل

برجر محشي جبنة من الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و الأسواق، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل برجر محشي جبنة في المنزل.
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مقادير برجر محشي جبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل مبشور
1 كوب فول صويا
خلطة برجر
ملح فلفل أسود
زيت
بيضة
بقسماط
-الحشو
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
- التقديم
خس
كابوتشا
خبز كيزر
بصل حلقات
طماطم حلقات
مايونيز
كاتشاب
طريقة تحضير برجر محشي جبنة:
-يتبل فول الصويا بخلطة برجر.
- فى الكبة يخلط بصل وبيض وفول الصويا وتتبل بملح وفلفل ويفرموا جيدا ثم تضاف اللحمة تدريجيا مع استمرار الفرم.
-ثم يضاف البقسماط للحمة.
-ثم تفرد اللحمة على شكل اقراص البرجر ثم تحشو بالجبن وتغلق.
-يرص البرجر فى صاج.
-ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.