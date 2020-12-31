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مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر محشي جبنة في المنزل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
طريقة عمل برجر محشي
طريقة عمل برجر محشي جبنة
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هاجر هانئ
 برجر محشي جبنة من الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار او الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و الأسواق، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد طريقة عمل  برجر محشي جبنة في المنزل.

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مقادير برجر محشي جبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة 
بصل مبشور 
1 كوب فول صويا 
خلطة برجر 
ملح فلفل أسود 
زيت 
بيضة 
بقسماط 

-الحشو
جبنة رومي مبشورة 
جبنة موتزاريلا

- التقديم
خس 
كابوتشا 
خبز كيزر 
بصل  حلقات
طماطم  حلقات
مايونيز 
كاتشاب 

طريقة تحضير برجر محشي جبنة:
-يتبل فول الصويا بخلطة برجر.
- فى الكبة يخلط بصل وبيض وفول الصويا وتتبل بملح وفلفل ويفرموا جيدا ثم تضاف اللحمة تدريجيا مع استمرار الفرم.
-ثم يضاف البقسماط للحمة.
-ثم تفرد اللحمة على شكل اقراص البرجر ثم تحشو بالجبن وتغلق.
-يرص البرجر فى صاج.
-ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.

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