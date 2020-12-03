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مرأة

بالجبنة وعلى الفحم.. 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل برجر لحم في المنزل

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
طريقة عمل برجر لحم
طريقة عمل برجر لحم
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هاجر هانئ
برجر لحم من الأطعمة التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ مما يدفع الكثير من الكبار والصغار إلى الإقبال على شرائها في الأسواق والمطاعم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل برجر لحم بأكثر من وصفة شهية...

مقادير برجر محشي جبنة
نصف كيلو لحمة مفرومة 
بصلة 
بيضة 
خلطة البرجر 
ملح 
فلفل أسود
- الحشو
جبنة رومي مبشورة 
موتزاريلا 

-التقديم
خس 
كابوتشا 
خبز كيزر 
حلقات بصل 
حلقات طماطم 
مايونيز 
كاتشاب 
طريقة تحضير برجر محشي جبنة
- تخلط محتويات كيس التوابل مع القليل من ماء البصل
-تضاف اللحمة والبيضة
-تشكل على شكل أقراص برجر، وتحشى بالجبنة
-تسوى على الجريل من الجانبين

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مقادير برجر بالفحم
نصف كيلو لحمة مفرومة
 1 و نصف كوب فول صويا  منقوع ومصفى
خلطة برجر 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
ملح 
بصل
فلفل أسود 
زيت 

-التقديم
بطاطس محمرة 
خبز كيزر 
كاتشاب 
مايونيز 
مستردة 
خس 
كابوتشا 

طريقة تحضير برجر بالفحم
- في الكبة يفرم البصل
-ثم يضاف الفول الصويا المصفى ثم يضاف الملح والفلفل
-بعد ذلك تضاف اللحمة المفرومة وتخلط جيدًا
-يشكل الخليط في قالب أو على شكل البرجر
-يشوَى على الجريل بملعقة من الزيت ثم يقدم في السندوتشات مع الكايزر والصوصات.


مقادير برجر لحمة بالروزمارى
نصف كيلو لحمة مفرومة 
روزمارى جاف 
نصف كوب بقسماط 2
 ملعقة كبيرة كاتشاب 
بصل مبشور
 بيضة 
زيت
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير برجر لحمة بالروزمارى
-إخلطى اللحمة مع الروزماري والملح والفلفل الأسود
-أضيفى البقسماط والبيضة والبصل
-شكلى الخليط لأقراص ورصيها فى صينية مدهونة بالزيت وادخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

مقادير سندوتش برجر ميكس 
لحمة مفرومة 
خلطة برجر 
بصل 
كاتشب 
سلامي 
حلقات طماطم 
مايونيز 
جبنة كريمي 
خس 
زبدة 
بيض 
جبنة شيدر سلايز 

-للتقديم
بطاطس صوابع
 كايزر 

طريقة تحضير سندوتش برجر ميكس:
-في الكبة يفرم البصل مع اللحمة المفرومة.
-ثم يضاف فول الصويا ثم خلطة برجر وتخلط كل المكونات معا.
-يشكل البرجر ثم يشوى على الشواية ثم يقدم مع الكايزر ثم يضاف البيض والكاتشب والمايونيز ويقدم مع حلقات البصل والطماطم ويقدم مع البطاطس المحمرة.

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