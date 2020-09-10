أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر دجاج في المنزل

برجر دجاج من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق و المطاعم نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، قذاقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل برجر دجاج بأسهل الخطوات.
مقادير برجر دجاج
صدور دجاج مفروم
بقسماط
بصل مبشور ناعم
ملح وفلفل
جوزة الطيب
بهارات برجر
- للتقديم
مستردة
طماطم
بصل
خبز
كيزر
جبنة شيدر
مشروم
كاتشاب
بطاطس شيبسي
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طريقة تحضير برجر دجاج:
-يخلط الدجاج مع البقسماط والبصل والملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات.
-يصنع من الخليط أقراص البرجر.
-وتوضع في الثلاجة حتى تجمد.
- ثم تشوى على النار.
- تقدم في الخبز الكايزر مع الإضافات المفضلة.