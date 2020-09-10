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مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر دجاج في المنزل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
طريقة عمل برجر دجاج
طريقة عمل برجر دجاج
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هاجر هانئ
برجر دجاج من الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق و المطاعم نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، قذاقدمت الشيف  نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل برجر دجاج بأسهل الخطوات.

مقادير برجر دجاج
صدور دجاج مفروم 
بقسماط 
بصل مبشور ناعم 
ملح وفلفل 
جوزة الطيب 
بهارات برجر

- للتقديم
مستردة 
طماطم 
بصل 
خبز 
كيزر 
جبنة شيدر 
مشروم 
كاتشاب 
بطاطس شيبسي 

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طريقة تحضير برجر دجاج:
-يخلط الدجاج مع البقسماط والبصل والملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات.
-يصنع من الخليط أقراص البرجر.
-وتوضع في الثلاجة حتى تجمد.
- ثم تشوى على النار.
- تقدم في الخبز الكايزر مع الإضافات المفضلة.


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