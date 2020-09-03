قبل تناوله.. 5 نصائح لتناول البرجر بطريقة صحية

البرجر من الأطعمة سريعة التحضير التي يحب الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع البعض إلي تناولها في المطاعم وشرائها من المحلات ولكن بطريقة غير صحية تضر الجسم و تؤدي إلي زيادة الوزن.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إذا كنت من الأشخاص التي تعشق تناول البرجر وتخشى من السعرات الحرارية وزيادة الوزن، إليك بعض النصائح التي عليك اتباعها قبل تناوله وهي ...
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- استبدل المايونيز بالكاتشب فهو أقل ضررا ودسما من المايونيز
- استبدل المخلل بالطماطم الطبيعية أو البصل
- تجنب وضع الجبن فهي غنية بالدهون والسعرات الحرارية أو قم باختيار جبنة الموزاريلا قليلة الدسم.