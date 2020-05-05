للدايت .. طريقة عمل برجر القرنبيط في الفرن

يجب الاهتمام بالوزن في شهر رمضان وقدمت الشيف غادة عاطف طريقة عمل برجر القرنبيط الدايت فهي وصفة سهلة التحضير وقيمة غذائية عالية و تحافظ على وزنك ورشاقتك
المقادير
1قرنبيط متوسّط الحجم
ماء بحسب الحاجة
كمون نصف ملعقة صغيرة
دقيق اسمر - بحسب الحاجة
عدد 2 بيض
عدد 1بصل
عدد 1فلفل رومي أحمر
ثوم مهروس 3 فصوص
ثوم بودرة - ملعقة صغيرة
بابريكا - ملعقة صغيرة
ملح
فلفل أسمر
طريقة تحضير برجر القرنبيط الدايت
- قطعي القرنبيط إلى زهرات واغسليها جيدا.
- أسكبي الماء في قدر وضعيه على حرارة متوسّطة حتى يغلي ثم أضيفي إليه زهرات القرنبيط مع الكمون لحوالى 3 دقائق.
إرفعي القدر عن النار وصفي الزهرات جيدا ثم أتركيها جانبا حتى تبرد.
- ضعي في الخلاط الكهربائي القرنبيط والبصل والثوم والفلفل الرومي والبيض والفلفل الأسمر والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والملح واطحني المكونات جيدا.
- أسكبي المزيج في وعاء وباشري بإضافة الدقيق تدريجيا مع الدعك جيدا لتحصلي على عجينة متماسكة.
- خذي القليل من العجينة وكوريها ثمّ إضغطي عليها قليلا براحة يدك لتشكلي الأقراص أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
- ضعى الاقراص فى الفرن بعد دهن الصينية بقليل من الزيت حتى يحمر.
المقادير
1قرنبيط متوسّط الحجم
ماء بحسب الحاجة
كمون نصف ملعقة صغيرة
دقيق اسمر - بحسب الحاجة
عدد 2 بيض
عدد 1بصل
عدد 1فلفل رومي أحمر
ثوم مهروس 3 فصوص
ثوم بودرة - ملعقة صغيرة
بابريكا - ملعقة صغيرة
ملح
فلفل أسمر
طريقة تحضير برجر القرنبيط الدايت
- قطعي القرنبيط إلى زهرات واغسليها جيدا.
- أسكبي الماء في قدر وضعيه على حرارة متوسّطة حتى يغلي ثم أضيفي إليه زهرات القرنبيط مع الكمون لحوالى 3 دقائق.
إرفعي القدر عن النار وصفي الزهرات جيدا ثم أتركيها جانبا حتى تبرد.
- ضعي في الخلاط الكهربائي القرنبيط والبصل والثوم والفلفل الرومي والبيض والفلفل الأسمر والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والملح واطحني المكونات جيدا.
- أسكبي المزيج في وعاء وباشري بإضافة الدقيق تدريجيا مع الدعك جيدا لتحصلي على عجينة متماسكة.
- خذي القليل من العجينة وكوريها ثمّ إضغطي عليها قليلا براحة يدك لتشكلي الأقراص أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
- ضعى الاقراص فى الفرن بعد دهن الصينية بقليل من الزيت حتى يحمر.