نصيحة رمضانية.. تجنب تناول العرقسوس لهذا السبب

تحصل بعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضروات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن تأثير مشروب العرقسوس على مرضى الضغط المرتفع وما يحدثه في جسم المريض.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عند تناول العرقسوس فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
وأضافت سهام سوقية، أن العرقسوس يتسبب في احتباس السوائل في الجسم ما يؤثر على عضلة القلب، ويتسبب في اضطراب ضربات القلب.
كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن تأثير مشروب العرقسوس على مرضى الضغط المرتفع وما يحدثه في جسم المريض.
وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عند تناول العرقسوس فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
وأضافت سهام سوقية، أن العرقسوس يتسبب في احتباس السوائل في الجسم ما يؤثر على عضلة القلب، ويتسبب في اضطراب ضربات القلب.