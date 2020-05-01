توقف عن تناولها .. 10 أطعمة تصيبك بالغازات والانتفاخ في رمضان

نتعرض لبعض المشاكل الصحية في رمضان نتيجة عدم الوعي الصحي والغذائي لذلك يجب الانتباه إلى الطعام وتناول الخضروات بشكل يومي وسنقدم لكم نصائح غذائية خلال شهر رمضان.
كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن أكثر الأطعمة المسببة للغازات وانتفاخ في البطن:
- المعجنات
- الفاصوليا
- العدس
- الفول
- الحمص
- البصل
- الكرفس والجزر
- الزبيب
- الموز
- المشمش
- الخوخ
كشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن أكثر الأطعمة المسببة للغازات وانتفاخ في البطن:
- المعجنات
- الفاصوليا
- العدس
- الفول
- الحمص
- البصل
- الكرفس والجزر
- الزبيب
- الموز
- المشمش
- الخوخ