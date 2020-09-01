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مرأة

دراسة: زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:31 م
زيادة الوزن مصيرك
زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات
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آية التيجي
حرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة ساسكس، ان تناول الطعام او الشاي والبسكويت أثناء العمل في المكتب، أو تناول الطعام امام مشاهدة التلفاز، أو خلال ركوب المواصلات قد يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، بسبب تناول بكميات كبيرة دون ان نشعر.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن تناول الطعام في أوقات مختلفة عن وقت الطعام الأساسي قد تكون أحد أسباب زيادة الوزن، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل البريطانية.


وأوضحت نتائج الدراسة، ان تناول الطعام في اوقات العمل او اثناء مشاهدة التلفاز يجعلك لا تحسب السعرات الحرارية التي تتناولها في طعامك، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.

وأشار الباحثون، إلى انه يتم إطعام 120 متطوعًا "سموزي" عالي السعرات الحرارية من خلال أنبوب في فمهم أثناء إجراء اختبار معقد للغاية على الشاشة أو نسخة أقل صعوبة منه، مع تقديم رقائق البطاطس بعد بضع ساعات للمتطوعين، ثم بدأ الباحثون بحساب السعرات الحرارية التي تناولها المتطوعين.

ووجد الباحثون، ان تناول الأشخاص الذين انشغل عقلهم بأشياء أخرى بخلاف تناول الطعام قد حصلو على سعرات حرارية اعلى، مما كانوا يتناولون الطعام دون الإنشغال بأي أعمال أخرى وسجلو سعرات حرارية اقل.

وقال مارتن يومانس أستاذ علم النفس التجريبي وأحد مؤلفي الدراسة، ان الدراسة أوضحت أن تناول الطعام أمام التلفاز أو تناول سناك أثناء العمل يجعلك تحصل على المزيد من السعرات الحرارية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.
دراسة: زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات دراسة: زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات
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