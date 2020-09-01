دراسة: زيادة الوزن مصيرك عند تناول الطعام في هذه الأوقات

وأشار الباحثون، إلى انه يتم إطعام 120 متطوعًا "سموزي" عالي السعرات الحرارية من خلال أنبوب في فمهم أثناء إجراء اختبار معقد للغاية على الشاشة أو نسخة أقل صعوبة منه، مع

تقديم رقائق البطاطس بعد بضع ساعات للمتطوعين، ثم بدأ الباحثون بحساب السعرات الحرارية التي تناولها المتطوعين.