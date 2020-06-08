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مرأة

اليوم الفري.. 10 نصائح يجب اتباعها لتجنب زيادة الوزن

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:43 م
اليوم الفري
اليوم الفري
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آية التيجي
يشعر الكثيرون بالملل من اتباع حمية غذائية ونظام رجيم ودايت لفترات طويلة، وهو ما يجعلنا في حاجة إلى أخذ استراحة وتناول الأطعمة التي نشتهيها، ولكننا سرعان ما نشعر بالندم من تناول هذه الأطعمة التي تسبب في زيادة الوزن وضياع المجهود الذى قمنا به فترة الرجيم.

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه إذا شعر متبعو الحمية الغذائية الصحية والرجيم بالملل من اتباع نفس الحمية لأوقات طويلة و ارادوا الحصول على يوم فري، وهو ما يجعلك تقرر تناول الأطعمة العادية لكي تشعر بنوع من الاختلاف.

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واضاف القيعي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يمكن تناول الاطعمة التي تشتهيها دون التعرض لأضرار كبيرة في اليوم الفري من النظام الغذائي الذي تتبعه، وذلك عبر اتباع نصائح بسيطة لتجنب الأضرار التي يتسبب بها تناول أطعمة دسمة، وتشمل ما يلي:

- عند الشعور بالشراهة تجاه الأطعمة السكرية sugar craving  عليكم بتناول فاكهه، ولا يقتصر الامر على تناول التفاح، ويمكن تناول التمر، الموز، العنب، البطيخ، الكنتالوب، المانجو، على ان تأكلها بشكلها الطبيعي  ولا تقوم بعملها عصير.

- عند تناول النشويات كـ المكرونة يجب تناولها مع الخضروات، وذلك حتى تشعر بالشبع بأقل كمية نشويات وبأقل سعرات حرارية.

-الإمتناع عن تناول العيش العادي، واستبداله بالعيش السن او البلدي.

-البدء في تناول طبق السلطة لتجنب الإكثار من الطعام.

- عند الحصول على سناك يفضل تناول الفيشار أو الترمس، او المكسرات، او لب بدون ملح، أو حمص الشام، حيث ان الاخير ملئ بالبروتين و الألياف.

- عند الشعر بالشبع يجب التوقف عن تناول الطعام.

-  تجنب تناول الطعام امام التلفاز او أثناء الانشغال بالهاتف، او أي عوامل أخرى تشتت انتباهك.

- تناول الطعام مع عائلتك أو أصدقائك وفي أطباق صغيرة حيث ان هذا الامر سوف يشعرك بالشبع بسرعة.

- امضغ الأكل جيدا وببطء، وذلك حتى تستطيع المعدة هضم الطعام جيدا، حيث انها تحتاج 20 دقيقةلكي تعطي إشارات الشبع للمخ.

- الامتناع عن تناول البطاطس المحمرة المصحوبة مع الفاست فود والمشروبات الغازية والإكتفاء بتناول سانديتش او ما تحتوية الوجبة.
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