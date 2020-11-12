بـ ساندويتش برجر.. عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا.. شاهد

أثار عرض زواج موجة من التهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث قرر شاب التخلي عن الأفكار التقليدية في عروض الزواج كالعشاء الرومانسي أو في وسط الطبيعة، ولجأ بدلًا من ذلك لطريقة عملية وسريعة لطلب يد حبيبته.





وانتشرت لقطات مصورة لعرض الزواج، وتبين من خلالها أن الشاب طلب يد حبيبته أثناء تواجدهما في مطعم للوجبات السريعة، حيث قام بتثبيت خاتم الخطوبة فوق شطيرة البرجر الخاصة بها دون أن تنتبه ثم قدم الشطيرة إليها.









وأثارت الفكرة حالة جدل بعد أن شاركت العروس المستقبلية "ألينا دوموفا"، والتي يُعتقد أنها روسية، الفيديو الذي يوثق لحظة تقدم حبيبها للزواج منها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، حيث حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة، وأبدى عدد من الرواد إعجابهم بالفكرة ووصفوها، في حين اعتبرها آخرون "مبتذلة"، مشيرين إلى أن الفتاة كان يمكن أن تصاب باختناق في حال لم تنتبه للخاتم وابتلعته دون قصد.





لكن الأهم من ذلك، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، هو أن الفكرة لاقت إعجابها، ووافقت على الزواج منه، حيث علقت على الفيديو قائلة: "قبلت الزواج منه".





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وشوهدت العروس المستقبلية في اللقطات المرفقة وقد كانت تجلس على طاولة مطعم وجبات سريعة برفقة شريك حياتها، والذي قام دون بتثبيت خاتم من الماس في شطيرة البرجر دون أن تلاحظ هي.



