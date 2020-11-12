30 حالة إصابة بـ كورونا و159 بالحجر الصحي بسبب حفل زفاف مخالف في نيويورك

تسبب حفل زفاف مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من 30 حالة إصابة بالعدوى المميتة في ولاية "نيويورك" الأمريكية، وهي الحالات التي رُصدت حتى الآن.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العروسين "سيدني بيسكاتيلو" و"جيمس روجنيتا" كانا قد عقدا قرانهما في أحد الأندية الريفية بمقاطعة "سوفولك" في "نيويورك" في شهر أكتوبر الماضي، بحضور 113 ضيفًا، وهو عدد يتجاوز ضعف الحد الأقصى الذي حددته الولاية للتجمعات غير الضرورية (50 شخصًا فقط).









وأفاد مسئولو الصحة بمقاطعة "سوفولك" بأن الفحوصات الطبية أكدت منذ ذلك الحين إصابة 34 شخصًا على الأقل بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 30 ضيفًا حضروا حفل الزفاف، بالإضافة إلى 3 موظفين في النادي الريفي ومورد تصادف تواجده هناك.





وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن حالة التفشي الناجمة عن حفل الزفاف أسفرت عن التعرض المحتمل لسكان محليين آخرين لخطر الإصابة بعدوى كورونا، ونتيجة لذلك تقرر إيداع 159 شخصًا بالحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما اضطرت العديد من المدارس المحلية إلى تعليق التعليم وجهًا لوجه مؤقتًا.









وأعلن مسئولو الصحة بولاية "نيويورك" في وقت سابق من الأسبوع الجاري تعليق ترخيص الخمور الخاص بالنادي الريفي الذي أقيم به الزفاف على خلفية الانتهاك الصارخ للإجراءات المتعلقة بالسيطرة على الوباء.



