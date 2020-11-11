متطوعو لقاح فايزر يصفون ما يحدث عند الحصول على الجرعة

بدأت صورة لقاح فيروس كورونا المستجد والذي تنتجه شركة "فايزر" تكتمل، حيث أثبت فعاليته في مرحلة التجارب بنسبة 90%، وفي رحلة اللقاح هناك متطوعون يصفون الآثار الجانبية من الحصول على جرعات ذاك اللقاح.









قال متطوعون في تجربة لقاح "فايزر" لفيروس كورونا، إنهم عانوا من آثار جانبية مماثلة للقاح الإنفلونزا، بينما قارنه أحدهم بأنه مثل تأثير الجرعات الزائدة من المشروبات الكحولية.











وشعر المتطوعون باعتزازهم بكونهم جزءًا من التجربة، وشبه أحدهم تلك التجربة بنهاية الحرب العالمية الأولى في أهميتها للبشرية، ووصف كل منهم ما أحس به عند تناوله اللقاح.









قالت" كاري"، 45 عامًا، من ولاية ميسوري الأمريكية، إنها عانت من صداع وحمى وآلام في جسدها، وأشارت إلى أن الآثار الجانبية بعد اللقاح الأول كانت مثل تلك الناتجة عن لقاح الإنفلونزا، وأكثر حدة بعد الثانية.









فيما قارن "جلين ديشيلدز"، أحد أعضاء جماعة الضغط من أوستن، تكساس، الآثار الجانبية بـ "صداع الكحول الشديد"، وأضاف صاحب الـ 44 عامًا، أنه حدد لاحقًا موعدًا لإجراء اختبار الأجسام المضادة من خلال طبيبه وعاد إيجابيا، لذلك كان واثقًا من أنه لم يتلق الدواء الوهمي.









وقال إن رد فعله المناعي تجاه اللقاح جعله واثقًا من اللقاح، لكنه مع ذلك متحمس جدًا لأخبار أن لقاح Pfizer / BioNTech كان فعالًا بنسبة تزيد على 90 في المائة في منع العدوى أثناء التجربة السريرية واسعة النطاق.









وشارك أكثر من 43500 شخص في ستة بلدان في المرحلة الثالثة التجريبية التي تديرها شركة الأدوية العملاقة وشريكتها BioNTech.



