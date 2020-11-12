رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

وثق مقطع فيديو لاقى انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا رد الفعل الرومانسي لزوج إيطالي في الحادي والثمانين من عمره بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون قدرته على زيارة زوجته المريضة أثناء تلقيها العلاج بأحد المستشفيات.





ويظهر الزوج المسن "ستيفانو بوزيني" في الفيديو المرفق وقد كان يجلس في الشارع أمام نافذة غرفة شريكة حياته "كارلا ساكي" بالمستشفى ويعزف لها على آلة "الأكورديون"، في حين توقفت هي لمشاهدته من نافذة في الطابق الثاني.









وأوضحت تقارير إخبارية أن هذا الفيديو قد تم التقاطه في بلدة "كاستل سان جوفاني" الواقعة شمال إيطاليا؛ وعزف الزوج مجموعة من الأغاني الرومانسية على الآلة الموسيقية، من بينها بالطبع بعضًا من الأغاني المفضلة لدى شريكة حياته، التي بدأ حياتها معها منذ 47 عامًا.





يشار إلى أن المستشفى الذي شهد هذا الموقف الرومانسي بالبلدة الإيطالية لا يتولى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن لا يُسمح للزوار بدخول مبنى المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية التي تهدف للسيطرة على تفشي الجائحة.









ولاقت اللقطات المصورة التي ترصد التصرف المؤثر الذي أقدم عليه الزوج لدعم شريكة حياته معنويًا خلال مرضها تفاعلًا من قبل الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والذين أبدوا إعجابهم بموقفه رغم تجاوزه سن الثمانين.



