AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:28 م
رد فعل مفاجئ لمسن
رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة
Advertisements
هدير علاء
وثق مقطع فيديو لاقى انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا رد الفعل الرومانسي لزوج إيطالي في الحادي والثمانين من عمره بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون قدرته على زيارة زوجته المريضة أثناء تلقيها العلاج بأحد المستشفيات.

ويظهر الزوج المسن "ستيفانو بوزيني" في الفيديو المرفق وقد كان يجلس في الشارع أمام نافذة غرفة شريكة حياته "كارلا ساكي" بالمستشفى ويعزف لها على آلة "الأكورديون"، في حين توقفت هي لمشاهدته من نافذة في الطابق الثاني.


وأوضحت تقارير إخبارية أن هذا الفيديو قد تم التقاطه في بلدة "كاستل سان جوفاني" الواقعة شمال إيطاليا؛ وعزف الزوج مجموعة من الأغاني الرومانسية على الآلة الموسيقية، من بينها بالطبع بعضًا من الأغاني المفضلة لدى شريكة حياته، التي بدأ حياتها معها منذ 47 عامًا.

يشار إلى أن المستشفى الذي شهد هذا الموقف الرومانسي بالبلدة الإيطالية لا يتولى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لكن لا يُسمح للزوار بدخول مبنى المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية التي تهدف للسيطرة على تفشي الجائحة.


ولاقت اللقطات المصورة التي ترصد التصرف المؤثر الذي أقدم عليه الزوج لدعم شريكة حياته معنويًا خلال مرضها تفاعلًا من قبل الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، والذين أبدوا إعجابهم بموقفه رغم تجاوزه سن الثمانين.

وفي أعقاب ذلك، تداولت العديد من المواقع الإخبارية العالمية اللقطات المصورة وسلطت الضوء على تفاصيل الموقف.


رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد
رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد
رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ترشيحاتنا

فحص طبي لـ محمد محمود في الأهلي

غاب الموظفون وحضر المحافظ.. كارثة إنسانية بمكتب تأمينات الدخيلة | شاهد

الكشف مجانًا.. الصحة توضح أعراض مرض السكر

بشرى سارة عن إنتاج لقاح لـ كورونا .. فيديو

تركت ابنتها عند صديقتها في الغربية.. فقتلتها بمساعدة زوجها

الهروب من الموت .. تدفق آلاف الإثيوبيين نحو السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

شاهد| تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه.. غدا