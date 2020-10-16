الحب حتى النهاية .. زوج يموت غرقا مع زوجته أثناء محاولته إنقاذها

غرق زوجان بريطانيان في البرتغال، بعد أن جرفت المياه المرأة بسبب التيار وحاول وزوجها إنقاذها دون جدوى.

ووفقًا لصحيفة ديلي كان كيم فليتشر ، 34 عامًا ، وداني جونسون ، 33 عامًا ، يقضيان عطلة في ملاذ روحي عندما ذهبت مجموعتهما إلى الشاطئ في زامبوجيرا دو مار في بلدية أوديميرا ، منطقة ألينتيخو.

ووصف الزوجان ، اللذان أنجبا ابنة صغيرة معًا ، بأنهما "روحان جميلتان" أضاءتا حياة الآخرين.

وأوضحت التحقيقات في محكمة ستوك أون ترينت كورونير يوم الخميس إلى أن كلا الوالدين معروفان بكونهما سباحين جيدين.

ولكن عندما ذهبت الآنسة فليتشر ، معلمة يوجا ، إلى الماء ، يعتقد أنها جرت بعيدًا عن طريق النهر.

وصف الشهود رؤيتهم السيد جونسون يذهب لمساعدتها قبل أن يواجه أيضًا صعوبات بالقرب من منطقة صخرية.

اتصل شهود الواقعة بخدمات الطوارئ حيث سارع العديد من راكبي الأمواج لمساعدة الزوجين، إلا أنهما غرقها في نهاية المطاف.