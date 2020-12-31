لن تتوقع.. سعر خرافي لفستان درة في أحدث ظهور لها

اعتادت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و اللقطات خلال ظهورها في المناسبات العامة أو الخاصة أحيانا.
تألقت درة خلال ظهورها في إحدى المناسبات بإطلالة أنيقة برفقة زوجها، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه حزاما عريضا حول منطقة الخصر باللون الذهبي مما منحها مظهرا جذابا.
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وقد حملت إطلالة درة توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، حيث بلغ سعر الفستان 5283 دولارا، أما الحزام فيبلغ سعره 1890يورو.
انتعلت درة حذاء غير تقليدي باللون الأسود فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر و أكملت إطلالتها بمعطف شتوي أنيق باللون الأسود، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر من صالون محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل مني الجمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.