لن تتوقع.. سعر خرافي لفستان درة في أحدث ظهور لها

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وقد حملت إطلالة درة توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، حيث بلغ سعر الفستان 5283 دولارا، أما الحزام فيبلغ سعره 1890يورو.

انتعلت درة حذاء غير تقليدي باللون الأسود فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر و أكملت إطلالتها بمعطف شتوي أنيق باللون الأسود، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر من صالون محمد الصغير، ووضعت لها خبيرة التجميل مني الجمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.