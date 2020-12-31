مصرع وإصابة 5 طلاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ بني سويف

شهد الطريق الزراعي "بني سويف - المنيا"، نطاق مدينة بني سويف، انقلاب سيارة ملاكي ووقوع وفيات وإصابات، حيث لقي طالبان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الطريق الدائرى بنى هارون نطاق مدينة بنى سويف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصي، والدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، كلًا من "لؤى عادل محمد"، 19 سنة، مقيم محافظة الدقهلية، طالب جامعى، و"مصطفى رجب شعبان"، 18 سنة، مقيم مدينة أهناسيا، طالب جامعة، وجثتين هامدتين، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.





كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من على عبد المنصف فايز 18 سنة مقيم البلينا محافظة سوهاج مصاب مصاب اشتباه نزيف بالبطن وتهتك بعضلات اليد اليمنى ، عبدالله ناصر عبدالفتاح 18 سنة مقيم محافظة الفيوم مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ،زياد محسن عبدالوهاب 18سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ، جميعهم طلاب بكلية طب الأسنان بجامعة النهضة.



