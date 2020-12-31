ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفلة غرقا في ترعة مجاورة لمنزلها في سوهاج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
لقيت طفلة مصرعها غرقًا إثر انزلاقها بالترعة المجاورة لمنزلها أثناء اللهو أمام المنزل في كوم إشكيلو بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول الطفلة "أسماء. ب.ع"، ٣ سنوات، جثة هامدة ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال جدها عبدالمجيد، ٧٠ عامًا، قرر أنه أثناء لهو حفيدته أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت بالترعة المجاورة للمنزل وتوفيت في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اِقرأ أيضًا

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الثانية أسوأ بكثير.. سيدة تروي تجربتها بعد إصابتها بـ كورونا مرتين خلال 4 أشهر

زينة الكريسماس والأجراس.. أجواء الاحتفال بالعام الجديد في شارع شبرا ..شاهد

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور