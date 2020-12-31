مصرع طفلة غرقا في ترعة مجاورة لمنزلها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقًا إثر انزلاقها بالترعة المجاورة لمنزلها أثناء اللهو أمام المنزل في كوم إشكيلو بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول الطفلة "أسماء. ب.ع"، ٣ سنوات، جثة هامدة ادعاء غرق.





وبالانتقال والفحص وبسؤال جدها عبدالمجيد، ٧٠ عامًا، قرر أنه أثناء لهو حفيدته أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت بالترعة المجاورة للمنزل وتوفيت في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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