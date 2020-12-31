رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالعام الجديد

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحلول العام الميلادي الجديد.





وكتبت رانيا محمود ياسين عبر إنستجرام "عيد ميلاد سعيد يارب".





يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



