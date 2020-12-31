إضافة 5000 حالة جديدة لـ تكافل وكرامة.. أهم مكتسبات نواب شمال سيناء خلال لقائهم وزيرة التضامن

، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددا من المكتسبات في لقائهم وزيرة التضامن الاجتماعى بمكتبها بديوان عام الوزارة بالقاهرة.

الجمهورية، إلي جانب الوعد بدراسة زيادة الإعانة الشهرية للصيادين بمدينة العريش واضافة اسماء من لم يسجل اسماؤهم في الشيخ زويد وقرية قبر عمير.

ووعدت الوزير بتقديم الإعانات للنازحين من الشيخ زويد ورفح بأنحاء الجمهورية، إلي جانب الوعد بدراسة زيادة الإعانة الشهرية للصيادين بمدينة العريش واضافة اسماء من لم يسجل اسماؤهم في الشيخ زويد وقرية قبر عمير.

وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الوزيرة وافقت علي إضافة ٥٠٠٠ حالة جديدة في برنامج تكافل وكرامة وسيتم الصرف لمدة ستة أشهر لحين استكمال

وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الوزيرة وافقت علي إضافة ٥٠٠٠ حالة جديدة في برنامج تكافل وكرامة وسيتم الصرف لمدة ستة أشهر لحين استكمال أوراقهم .





كما وعدت الوزير، بصرف الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والكراسي الكهربائية للمعاقين والمصابين من جراء العمليات الإرهابية مجانا.. ووعدت بدراسة تسليم المستشفي الخيري بشارع اسيوط لكلية الطب بجامعة العريش لإنشاء مركز لعلاج الأورام .





كما وعدت وزير التضامن بسرعة تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة في حال استكمال اوراقهم عن طريق السادة النواب ، الي جانب الموافقة علي تجهيز الوحدات الاجتماعية بالماكينات اللازمة حتي يتم الصرف من خلال كل وحدة تخفيفا علي المواطنين، الي جانب الموافقة علي إنشاء مركز للتاهيل الشامل في مراكز الشيخ زويد وبئر العبد بالاضافة للمركز الموجود بالعريش .





كما ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعي علي إرسال قوافل من الغذاء والبطاطين للاماكن الاكثر احتياجا "الحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح وباقي مراكز وقري المحافظة"، اعتبارا من الأسبوع القادم ، كما وعدت الوزير بزيادة الي عدد من المنازل في مراكز المحافظة التي تحتاج الي تركيب اسقف ورفع كفائتها للحماية من برد الشتاء ومياه الأمطار .





وقد وعدت بتمويل ٥٠٠ مشروع للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة ١٠ آلاف جنيه بإجمالي ٥ ملايين جنيه.. كما وافقت الوزارة علي صرف قروض بقيمة ٧ - ١٠ آلاف لاترد للاسر الاكثر احتياجا بعد تقديم الاوراق التي تثبت ذلك وصرف قروض اكثر من ١٥ ألف ترد لجميع الأسر .





وقد تم تكليف الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، بإعداد دراسة جدوي لعمل مصنع اعلاف بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة العريش لتوفير الأعلاف للمنتفعين بمشروعات الانتاج الحيواني وتكفل الوزارة بالمساعدة المادية لذلك.





اقرأ أيضا :







