فض 3 أفراح شعبية واتخاذ الإجراءات القانونية معهم

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق للمحلات والكافيهات والمولات والمطاعم ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح وأثناء مرورها بنطاق الحى يرافقها لجنة المرور من قبل الحى من الإدارات المعنية، تم فض ثلاثة أفراح شعبية بنطاق الحى بمنطقة الصيادين ويوسف بيه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.







فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بتشكيل لجان دورية للمرور على المحال التجارية والورش والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.







وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قوات الأمن فتوجهت الحملة إلى شارع البوسطة ومولد النبي والمكاتب والمنتزه ونفق المشاة بالمحطة لتيسير الحركة على المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.







كما قامت رئاسة الحى بحملة على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الحناوى وذلك بعد إخلائه من الطلاب حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.







وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بمحيط قصر الثقافة ومزلقان السكة الحديد بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.





كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 37 شيشة من 4 مقاهي مخالفة بطريق دويدة – بني عباد، كما قامت الحملة بغلق وتشميع 3 ورش مخالفة بقرية أم رماد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق حملة لمتابعة الكافيهات والمقاهى بنطاق المركز وتوجهت الحملة إلى قرى العدلية وغيته وأسفرت عن مصادرة 18 شيشة وتحرير 2 محضر ضد أصحاب المقاهي المخالفة.







وتواصل رئاسة مراكز ومدن المحافظة حملاتها الدورية على المحال التجارية والورش والمقاهي وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.