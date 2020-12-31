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حوادث

بسبب الشبورة الكثيفة.. تصادم 12 سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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انجي هيبة
اصيب ٣ اشخاص في حادث مروع وقع  منذ قليل قبل محطة تحصيل الرسوم بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، حيث اصتدمت ١٢ سيارة، بسبب انتشار الشابورة المائية وانعدام الرؤية.

ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية بالدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين الي اقرب مستشفيات وتلقي الاسعافات اللازمة.

وتعرضت مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، لليوم الثالث علي التوالي، لشبورة مائية كثيفة غطت الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة الطريق الزراعي والصحراوي، مما تسبب في انعدام الرؤية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.

كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.

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