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محافظات

عمرها 1300 سنة.. أشجار زيتون دير سانت كاترين المعمرة الأقدم على مستوى العالم.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
اشجار زيتون دير سانت
اشجار زيتون دير سانت كاترين
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ايمن محمد
تجاعيد الزمن تبدو على أغصانها وعبق التاريخ يظهر على شكلها الباسق، وتحكي تاريخا طويلا على أرض الوادي المقدس طوي في جنوب سيناء.. إنها أشجار الزيتون المعمرة بدير سانت كاترين، التي كانت شاهد عيان على السلام والمحبة والعيش والمودة بين رهبان الدير وبدو سانت كاترين.


ويقول الشيخ أحمد أبو راشد، أحد مشايخ قبيلة الجبالية ومستشار الدير لشئون القبائل، لـ "صدى البلد"، إن أشجار الزيتون بسانت كاترين من بينها 11 شجرة تعدى عمرها ألف عام وتعد من أقدم أشجار الزيتون على مستوى العالم.


وأضاف أن الاشجار الأخرى تعدى عمرها 850 عاما، مؤكدا أن هذه الأشجار مزار تاريخي وتراث للسلام والمودة بين بدو سيناء ورهبان الدير.


من جانبه، أكد خالد عليان، مدير آثار جنوب سيناء، أن أشجار زيتون دير سانت كاترين من الأشجار المعمرة، وتعد من التراث في دير سانت كاترين ولكنها ليست من الآثار، مشيرا إلى أنه لابد من إعداد إحصاء وبحث علمي لها لرعاية هذه الأشجار المعمرة التي يعجب بها السائحون  ويلتقطون الصور التذكارية معها.


ويقوم رهبان دير سانت كاترين بجمع ثمار الزيتون من هذه الأشجار المعمرة  وعصرها بمعصرة الدير وتوزيعها كهدايا لزوار الدير.


من جانبه، أكد محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، أن أشجار الزيتون بدير سانت كاترين يصل عمرها إلى 1300 سنة، مطالبا بالحفاظ عليها وكتابة أعمارها عليها.


وقال سليمان الجبالي، من بدو الجبال بسانت كاترين، إن هذه الأشجار لا يوجد مثلها إلا في القدس وإسبانيا، مطالبا بالدعاية والتسويق لأشجار الزيتون المعمرة بسانت كاترين.


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عمرها 1300 سنة.. أشجار زيتون دير سانت كاترين المعمرة الأقدم على مستوى العالم.. شاهد
عمرها 1300 سنة.. أشجار زيتون دير سانت كاترين المعمرة الأقدم على مستوى العالم.. شاهد
عمرها 1300 سنة.. أشجار زيتون دير سانت كاترين المعمرة الأقدم على مستوى العالم.. شاهد
عمرها 1300 سنة.. أشجار زيتون دير سانت كاترين المعمرة الأقدم على مستوى العالم.. شاهد
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