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ديني

أدعية العام الجديد 2021.. مستجابة وتقضي الحوائج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت

ادعية العام الجديد 2021.. يبحث متصفحو شبكة الإنترنت في مثل هذه الأوقات سنويا على أدعية العام الجديدة 2021 حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على نهاية 2020 وبداية سنة 2021، إذ يأمل الجميع بأن يكون عام خير على البشرية والأهل والأحبة وجميع أفراد الأسرة، وتعد رأس السنة الهجرية ذات الأهمية بالنسبة للمسلمين في أرجاء الأرض، إلا أن اعتماد الغالبية العظمى من دول العالم بما فيها العربية والإسلامية على التقويم الميلادي، يجعل الناس يهتمون ببداية ونهاية السنة الميلادية، وتودع البشرية عام 2020 الذي كان من أصعب السنوات على الناس من النواحي كل سواء الصحية أو الاقتصادية والاجتماعية، إذ تشتت العالم ولا يزال يقف عاجزًا أمام الجائحة الصحية التي يتمنى المواطنون انتهائها.


ادعية العام الجديد 

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.


هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.


اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.


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أدعية العام الجديد 2021 

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت. 

نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة،

وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة،

تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.



تبدأ سنة جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مُدبرها ونثق به اللهم اجعلها خيرا وأذقنا السعادة فيها وحقق لنا أمانينا.


اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة

تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.


ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت

واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.



ادعية العام الجديد مستجابة 

اللهم يا حنان يا منان يا ذو الجلال والاكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، أجعل هذا العام، عام فرح وسرور، وشفاء ونجاة، وارفع عنا فيه البلاء.


اللهم أغفر لنا ذنوب عام مضي، ويسر لنا سبل طاعتك ومراضاتك في العام القادم.


اللهم يا قوي يا متين يا ذو العرش الرحيم، نسألك مع بداية هذا العام بركة في الرزق وسلامة في العيش.


اللهم إنا نسألك في هذا العام أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وتغفر ذنوبنا.


اللهم أجعل هذا العام، عام غيث على كل البشر.


اللهم إنا نسألك خيره وخير ما جاء به ونعوذ بك من شره ومن شر ما جاء به.


اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وانت غني عن عذابنا، فارزقنا في هذا العام عمل صالح ترضي به عنا.


اللهم أمسح عن قلوبنا المتعبة في هذا العام بيمينك الشافية.


اللهم إنا نسألك أن تجعله عام جبر لكل مكسور، ونصر لكل مظلوم، وفرج لكل مكروب.


اللهم ارزقنا في هذا العام حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك.


اللهم لا تجعلنا في هذا العام من الأشقياء أو المغضوب عليهم يا أرحم الراحمين.


اللهم ارزقنا في هذا العام توبة لا رجوع بعدها لذنب.


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أدعية العام الجديد لقضاء الحوائج 

  • اللهم ارزقنا في هذا العام فعل الخيرات وترك النكرات.
  • اللهم اجعله عام سعادة وراحة بال، ولا تجعله عام هم وشقاء.
  • اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في هذا العام النجاة من كرب وبلاء.
  • اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ذنوب هذا العام.
  • اللهم إنا نسألك مع بداية هذ العام العافية من كل مرض.
  • اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من السعداء في هذا العام.
  • اللهم ارزقنا العافية من الفقد وفواجع الأقدار في هذا العام.
  • اللهم إنا نسألك في هذا العام أن ترد غائبنا.
  • اللهم إنا نسألك في هذا العام أن تشفي مرضانا وترحم موتانا.

ادعية العام الجديد لأولادي
  • اللهم أجعله عام خير وبركة على جميع أبنائي.
  • اللهم أرزقهم في هذا العام سعة في الرزق.
  • اللهم أغفر لهم ذنوب عام مضت، وبارك لهم في العام القادم.
  • اللهم من كان منهم مريضًا فارزقه شفاء لا يغادر سقما.
  • اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
  • اللهم أجمعهم تحت ظل مراضاتك في الدنيا، وظل عفوك في الآخرة.
  • اللهم أدم الود بينهم، وعافهم من قساوة القلب.
  • اللهم لا تريني فيهم بأسًا يبكيني.
  • اللهم أعذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
  • اللهم أغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم.
  • اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين.
  • اللهم يسر لهم سبل طاعتك.

ادعية العام الجديد مكتوبة 
اللهم اجعل أول أيام هذا العام صلاحًا، وأوسطه فلاحًا، وآخره نجاحًا، وأسألك خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك الرضى بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك.. في غير ضرّاء مضرة، ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم، أو أَعتدي أو يُعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك؟ أن تحفظ على فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم..

ربنا وأدخلهم جنات عدن، التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات.. ومن تق السيئات يومئذ؛ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة؟ زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.. ربّ أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك، شكّارًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا إليك، أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلل سخيمة صدري.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
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