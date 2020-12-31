الفنون جنون.. فتاة تحترف رسم المشاهير بالطعام

قالت داليا حسنى، فتاة تحترف رسم المشاهير بالأكل بدلا من الفرشاة والألوان، إنها كانت تحب الرسم منذ الصغر وبدأت تنمى فى موهبتها حتى دخلت المرحلة الجامعية وقررت أن تبتكر فى طرق رسمها.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنها بدأت فكرة الرسم بالطعام، منوهة إلى أنها فكرة جديدة وغير متداولة .





وأشارت إلى أن "الفنون جنون "، لذلك شعرت أن الرسم بالطعام فكرة مجنونة ومثيرة للاهتمام بين الناس، إلى جانب تفاعل الناس مع رسمها .





وتابعت أن والدتها من أكثر الناس تشجيعًا لها وتفرح برسمها وتنمى موهبتها منذ صغرها ، مشيرة إلى أن الرسم بالأكل مختلف عن الرسم بالقلم والورقة كشكل تقليدى .



