ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى برنيس في أسوان .. شاهد

توافد أسر المتوفين فى حادث التصادم بين سيارتين بطريق مدخل العلاقي ، ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان إلى المشرحة العمومية لإستلام جثث الضحايا عقب إصدار تصريح النيابة.





وكان قد لقى 12 شخصا مصرعهم اليوم الخميس فى حادث تصادم سيارتي ربع نقل على طريق العلاقي / برنيس، الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر حيث تعرضت بعض الجثث للتفحم نتيجة الحادث .





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وكانت قد توجهت إلى موقع الحادث 10 سيارات إسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





وقد جاءت أسماء المصابين على النحو التالى : محمد . ع .ع 20 سنة، وحسين .ع.م 20 سنة، ومنصور .ع.ح 20 سنة، وحسن .م.ح 22 سنة، وأحمد .ط.م 22 سنة، بجانب 3 أشقاء من أسرة واحدة وهم محمد .ع.س 22 سنة، وجمعة .ع.س 28 سنة، وصالح .ع.س 36 سنة ، هذا بالإضافة إلى 4 أخرين مجهولي الهوية.





وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة بمختلف المدن والمراكز استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط (5) متهمين وبحوزته سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 350 جراما.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 707 أحكام قضائية شملت ضبط

(125) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 384 ) أحكام غرامات ، و( 169) أحكام المخالفات.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.