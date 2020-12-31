ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أعمال إجرامية جبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني.. مجلس الشيوخ يدين تفجيرات مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:05 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بأشد العبارات التفجيرات التي وقعت مؤخرًا في مطار عدن أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار  قادمة من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك  في رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ إلي رئيس مجلس النواب اليمني  سعيد سلطان سعيد البركاني مؤكدًا وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق في هذا المصاب الجلل  الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.

وشدد على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى  اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة داعيًا الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء 

و قال في الرسالة " تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأضاف: ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني ، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

و اختتم قائلا " ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية  حكومة وبرلمانا وشعبا  لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تدين استهداف ميناء بالسعودية: تهديد مباشر لحرية التجارة وأمن الملاحة الدولية

رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية في مطار عدن.. ويؤكد التضامن مع الحكومة اليمنية الجديدة

لن تُثني الحكومة الجديدة عن استعادة الدولة.. مصر تدين استهداف مطار عدن وتعلن تضامنها مع اليمن

أبو الغيط يُدين تفجير مطار عدن

عمل إرهابي جبان.. الخارجية الكويتية تعلق على تفجير عدن

السعودية: قوى الشر تقف خلف الهجوم الإرهابي الجبان بمطار عدن

ترشيحاتنا

قبل ساعات من بدء سنة جديدة.. محمد بن راشد: 2020 عام علمنا الكثير

٦٣٠ جنيها شهريا.. تفاصيل زيادة رواتب المعلمين بداية من يناير 2021

يا فرحة ما تمت.. سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا

بعد قليل.. الحكم على رامز جلال ومالك قناة MBC

افخروا يا جماعة.. شوبير يشيد بشيكابالا بعد توقيعه للزمالك على بياض

بعد هجوم عدن.. التحالف العربي يشن غارات على مطار صنعاء باليمن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بيتنا مريض كورونا .. 10 نصائح لـ التعامل مع الشخص المعزول داخل المنزل

مواصفات وحش تويوتا الجديد سيكويا TOYOTA SEQUOIA.. صور

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT