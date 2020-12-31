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فن

بفيديو كوميدي...ناهد السباعي تودع 2020 بطريقتها الخاصة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:23 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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ندى فكرى
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بفيديو جديد لها، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعي في الفيديو و هي تستعرض لياقتها البدنيه بفيديو تودع به 2020 بطريقه كوميديه و علقت قائلة :" Bye bye 2020 welcome 2021 🤞 happy new year everyone "

وتشارك ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990، ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.

وكانت الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية لهذا العام، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معًا مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.

وقدمت ناهد السباعي أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نصر الله.

وشاركت ناهد في مجموعة متنوعة من الأعمال القصيرة، وظهورها المميز في فيلم حار جاف صيفا مع المخرج شريف البنداري، و فيلم هذه ليلتى الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وقدمت دور زوجة يوسف الشريف في مسلسل النهاية، للمخرج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه بعد 100 عام.
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