تغريم 98 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 98 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

اقرأ ايضا:

الشرقية تستقبل 229 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 98 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك قامت خلال الشهر الجاري بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، تم خلالها تحرير 90 محضر مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات لحفظ وبيع اللحوم المجمدة ومجزر دواجن ومحلات بيع دواجن ومحلات بيع أسماك ، وأسفرت عن ضبط طن و68 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و159 كجم لحوم و210 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 890 كجم لحوم ولحوم مصنعة وكبده و426 كجم دجاج وطن و600 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونًا.

وأشار "بركات" الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.