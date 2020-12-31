ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد طرح ألبوم يا أنا يا لأ.. هاشتاج شكرا عمرو دياب يتصدر تويتر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:17 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شكرا_عمرو_دياب بعد طرحه عددا كبيرا من اغاني ألبومه البومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎‎#شكرا_عمرو_دياب شكرا عمرو دياب دياب وشكرا علي البوم كل سنه اللي بييجي في وقته" و"شكرا ليك مش الاغنيه شكرا علي عمرك اللي احترمت فيه جمهورك وجمهورك بيحبك".

وقال آخرون "‏ياكاتب التاريخ لاتغلق الصفحات مازال وسيظل عمرو دياب يدون بيقول للكل انا هنا من كام سنة و لسه موجود و ف القمة " و" ‏‎#شكرا_عمرو_دياب شكرا انك عرفتنا طريقه نشكرك بيها ع اسم اغنيه التحفه شكرا ان عرفنا نقولها وانت معانا ربنا يديك طولة العمر من واحد بيحبك من22سنه"

وطرح النجم عمرو دياب امس  أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كنزي عمرو دياب تثير الجدل بصورة جديدة في أحضان صديقها

بهاء الدين محمد يروج لأحدث أغاني عمرو دياب

أنا مهما كبرت صغير.. عمرو دياب بـ لوك تملي معاك بعد 20 عاما

"عايز اعمل زيك" لعمرو دياب تتصدر تريند تويتر بعد طرحها بساعة

اسمع | عمرو دياب يطرح «محسود» تاسع أغاني ألبومه الجديد

«محسود» لـ عمرو دياب تتصدر ترند تويتر بعد نصف ساعة من طرحها

ترشيحاتنا

عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

أول تعليق من وزير التعليم على قرار تأجيل الامتحانات.. فيديو

انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

الذهب يقفز 7 جنيهات دفعة واحدة

10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة

آخر موعد للتقديم الثلاثاء| وظائف جديدة في بنك مصر.. شروط وتفاصيل ولينك التقديم

Advertisements

تأجيل الامتحانات لـ بعد إجازة نصف العام.. واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد من السبت المقبل

أسعار البنزين الجديدة 2021.. بشرى عظيمة للمصريين مطلع العام الجديد

السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل

مدير مستشفى عزل: موجة كورونا الثانية شرسة وتصيب 3 أجهزة في الجسم|تفاصيل

أول تعليق من الأزهر علي قرارات تأجيل الامتحانات

الحكومة: تطبيق غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد

10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة

نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا

بداية الذروة.. العليا للفيروسات: سنشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا

أول تعليق من وزير التعليم على قرارات الرئيس اليوم: الدولة أثبتت حرصها على سلامة الجميع

وزير التعليم يكشف سر التعديل المفاجئ لخريطة العام الدراسي الحالي

التعليم تحسم مصير العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

احتفالات العام الجديد حول العالم.. بدون قيود في نيوزيلندا والألعاب النارية تزين سماء أستراليا

مضاعفات خطيرة.. تعرف على أضرار إصابة الأطفال بالفشل الكلوي