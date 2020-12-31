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أخبار البلد

نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:15 م
الإعلامى وائل الإبراشى
الإعلامى وائل الإبراشى
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حمادة خطاب
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى منذ قليل، نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشف الإعلامي وائل الإبراشي فى وقت سابق الأعراض التي يعاني منها بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال الإبراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية"، "عندي كحة وسخونية ولا أعاني من آلام في الجسم والآلام متوسطة".

وأضاف الإبراشي: "عملت تحليل والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الأمر، وانا متواجد في المنزل وأحصل على البروتوكول العلاجي".

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"،  على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء.


وكتبت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".

وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا فضلًا عن إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم .


نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا
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