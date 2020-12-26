فيروس كورونا غدار.. وائل الإبراشي يعاني من سخونية ونقص في الأكسجين





وأكد " الابراشى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن فيروس كورونا غدار ، لافتا إلى أنه يعانى من سخونية ونقص فى الأكسجين والذى يشكل خطورة كبيرة عليه بالإضافة لمعاناته من السعال المتواصل .





ولفت إلى أن عدد الإصابات فى الفن، والإعلام تفرض تجمعات كبيرة والتى لابد من توقفها خاصة بعد زيادة عدد الإصابات بهذه المهن ، لافتاً إلى أنه كان حريصاً للغاية من حضور أى مناسبات ولكنه قام بحضور عدد من التجمعات لمرتين متتاليتين مؤخراً ولكنه لم يجزم حتى الآن أن هذه التجمعات من الممكن أن تكون نقلت له العدوى أم لا .





ولفت إلى أنه حريص للغاية من عدم نقل العدوى لأسرته ، مشيراً إلى أنه سيقوم بإجراء مسحة ثانية الخميس القادم والتى ستحدد استكمال العلاج أو يتوقف عن تناوله .





وطالب المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية والبعد تماماً عن التجمعات والتزاحم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا .

قال الإعلامى وائل الابراشى ، إنه بمجرد ظهور أعراض كحة أو علامات رشح توجه إلى الطبيب وقام بعمل المسحة الطبية والتى أكدت إصابته بـ فيروس كورونا .