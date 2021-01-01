رغم تفشي كورونا.. الزراعة: صادرات مصر لأول مرة تتجاوز الـ 5 ملايين طن .. نواب: عوائد كبيرة على الاقتصاد.. وسيوفر عملة صعبة للبلد

للمرة الأولى.. نائب: تجاوز صادرات مصر الزراعية 5 ملايين جنيه دليل نجاح الفلاح

برلمانية: تجاوز صادرات مصر الزراعية لأول مرة الـ 5 ملايين طن يؤكد تميز القطاع

برلمانى:زيادة صادرات قطاع الزراعة يؤكد زيادة وعى الفلاح المصرى





أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بما أعلن عنه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن أن صادرات مصر الزراعية لأول مرة تتجاوز الـ 5 ملايين طن ، وأكدوا أن زيادة وعى الفلاح المصرى لإنتاج سلع جديدة ، وسيكون له عائد على الاقتصاد المصرى ، كما أن التصدير للخارج سيوفر عملة صعبة والتى تعتمد عليها البلد ، كما أشاروا إلى أن الفلاح المصرى مجتهد بطبيعته يساهم فى دعم اقتصاد مصر من الناحية الإنتاجية وزيادة الإنتاج سواء المحاصيل الإستراتيجية أو الخضروات.





فى البداية قال النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تجاوز صادرات مصر الزراعية لأول مرة الـ 5 ملايين طن شيىء مبشر لقطاع الزراعة فى مصر، وجاء نتيجة الاعتماد على الزراعات الحديثة.





كما أشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ذلك يدل على نجاح الفلاح وأنه لديه وعى وفكر للزراعات التى تعتمد على الأسمدة العضوية، مؤكدا أن زيادة الصدرات الزراعية يدخل للبلد العملة الصعبة والتى فى أشد الحاجة لها.





واختتم: نتمنى ان تستمر الزراعة فى الإزدهار خلال الفترة القادمة بفضل المستثمرين والإعتماد على الزراعات الحديثة.





وقالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تجاوز صادرات مصر الزراعية لأول مرة الـ 5 ملايين طن يؤكد على أن قطاع الزراعة متميز مهما حدث من أزمات، وأنه يسير فى طريقه لايكل ولا يمل.





وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاح المصرى مجتهد بطبيعته يساهم فى دعم اقتصاد مصر من الناحية الإنتاجية وزيادة الإنتاج سواء المحاصيل الإستراتيجية أو الخضروات.





كما أكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مراكز الأبحاث تستنبط بذور تضاعف الإنتاج ، مما أدى زيادة حجم صادراتنا الزراعية إلى الخارج ، مشيرة إلى أننا نستهلك فى السوق المحلى أكثر من 10 مليون طن.





ووجهت الشكر الرئيس السيسى والفلاح المصرى ، خاصة وأن الرئيس هو من وجه بضرورة دعم الفلاح المصرى من خلال ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج له.





وقال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تجاوز صادرات مصر الزراعية الـ 5 ملايين طن لأول مرة يؤكد أن زيادة إنتاج البطاطس فى تزايد مستمر ، مما أدى إلى إقبال الدول الاخرى على المنتج المصرى.





وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى زيادة صادرات قطاع الزراعة فى مصر يؤكد زيادة وعى الفلاح المصرى لإنتاج سلع جديدة ، وسيكون له عائد على الاقتصاد المصرى ، كما أن التصدير للخارج سيوفر عملة صعبة والتى تعتمد عليها البلد.





وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.





القصير أشاد بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.





وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.





وزير الزراعة أكد أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.





وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.





‏وإن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 542 ألف 947 طن ، بالإضافة إلي تصدير 682 ألف 275 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألف و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و 970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و 59 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 الف و471 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 94 ألف و142 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 الف و 729 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و 315 طن، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 32 الف و 516 طن ، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 الف و 220 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8987 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4669 طن.