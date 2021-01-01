مرضى كورونا يقضون ليلة رأس السنة بتوزيع الحلوى داخل أقسام العزل بالغربية.. ووكيل الصحة: رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة تحور فيروس كورونا وتأمين الأرواح ..صور

حفلات ميلاد للشباب وكبار السن وتوزيع حلوى وشيكولاته لرفع الروح المعنوية

مصادر بمديرية الصحة: 80 ٪ من مصابين من كورونا من كبار السن رجال وسيدات

وكيل وزارة الصحة: استمرار حالة التأهب القصوى واستقبال كافة المرضى مشتبه إصابتهم









شهدت أقسام العزل على مستوى 20 مستشفى عاما والصدر وحميات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية استمرار الخدمات والرعاية العلاجية لكافة مصابي فيروس كورونا علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وكفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وزفتى وقطور .





ورصدت "صدى البلد " من داخل أقسام العزل الصحي إجراء سلسلة من حفلات أعياد الميلاد وتوزيع حلوى وشيكولاتة و برقيات تهنئه لتوزيعها بكافة عنابر لرفع معنويات من الأسر والعائلات وتوعيتهم بإخطار تفشي عدوي فيروس كورونا المستجدة وأنواعه التي تحورت حسب تصريحات مسئولي وزارة الصحة .





كما أفادت مصادر مقربة قيادات وزارة الصحة علي مستوي الإدارات الصحية من خلال تفعيل الوحدات التكاملي والوحدات الصحية الريفية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بموجب تفعيل حملات التوعية وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على كافة حالات مصابين بالعزل الصحي المنزلي فضلا مشاركة حالات التي تعافت ذووهم المصابين من خلال توفير المناخ الجيد في ليلة رأس السنة بإرسال هدايا وصور عائلية جماعية مع أطفالهم وعدد من قيادات وأعضاء وجنود الجيش الأبيض تخليدا لذكرى الاحتفال بليلة 2021 م .





"الحمد لله ..ربنا يعافينا ويشفينا بالوباء كوفيد 19 ويتم جرعات علاجنا علي خير ونامل في ان يرفع الله هذا البلاء عن بلدنا " بتلك الكلمات عبرت الحاجة "سعاد.م" 45 سنة ربة منزل مشيرة أن كافة الحالات في احتياج لزياده رفع كفاءه كميات الاكسجين والمستلزمات الطبية الموردة لتأمين أرواح المواطنين .





وكشف "حسين .م" احد مصابي كورزنا بعزل حميات المحلة أن ليلة رأس السنة شهدت تجمع عدد من أطباء وفنيات الجيش الأبيض الذين حرصوا على التقاط صور سيلفي مع الأطفال وأسر الحالات المصابة بفيروس كورونا وهو ما رسم البهجة علي وجوهم " .





في ذات السياق أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية عن استمرار حالة التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوى فيروس كوفيد 19 من خلال إجرائه كافة الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لكافة الحالات تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية .





كما أعطى وكيل وزارة الصحة في تعليماته إلى مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة بأهمية توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المواطنين .





وكشف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بأخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي .



