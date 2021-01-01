قد الفراق لـ تامر حسني تحقق 6 ملايين مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية " قد الفراق" للفنان تامر حسني ٦ ملايين مشاهدك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع يوتيوب، وذلك ضمن أغاني البومه الجديد " خليك فولادي".
وتقول كلمات الأغنية: " قد الفُراق .. قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه .. الاشتياق اسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".
فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين .. بالسنين .. قد الليالي قد الليالي أللي انت ياما سهرتها
قد الحنين اللي افتكرته انتهى".
"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ / ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.