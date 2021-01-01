قد الفراق لـ تامر حسني تحقق 6 ملايين مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية " قد الفراق" للفنان تامر حسني ٦ ملايين مشاهدك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع يوتيوب، وذلك ضمن أغاني البومه الجديد " خليك فولادي".

وتقول كلمات الأغنية: "‫ قد الفُراق .. ‫قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‬.. ‫الاشتياق اسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ‫ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".





‫فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين ‬.. ‫بالسنين .. ‫قد الليالي قد الليالي أللي انت ياما سهرتها ‬

‫قد الحنين اللي افتكرته انتهى".



