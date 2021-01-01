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فن

قد الفراق لـ تامر حسني تحقق 6 ملايين مشاهدة .. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:54 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية " قد الفراق" للفنان تامر حسني ٦ ملايين مشاهدك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع  يوتيوب، وذلك ضمن أغاني البومه الجديد " خليك فولادي".

وتقول كلمات الأغنية: "‫ قد الفُراق .. ‫قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‬.. ‫الاشتياق اسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا .. هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ‫ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين".

‫فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه .. في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين ‬.. ‫بالسنين .. ‫قد الليالي  قد الليالي أللي انت ياما سهرتها  ‬
‫قد الحنين اللي افتكرته انتهى".

"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ  / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ /  ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.
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