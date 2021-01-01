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أخبار العالم

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بوسط لندن.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة 3 أشخاص منذ قليل في حادث طعن بوسط العاصمة البريطانية لندن. 

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما قال متحدث خدمة الإسعاف. 

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطاقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر بمنح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وقالت شرطة وستمنستر عبر تويتر إنه:  "تمت الموافقة (منح الشرطة صلاحيات) القسم 60 من الساعة 01:17 حتى 06:00 ساعة وذلك بسبب حادث طعن وقع في طريق إدجوير".

وتُظهر اللقطات وجود ما لا يقل عن ثلاث شاحنات لشرطة العاصمة في موقع الحادث، إلى جانب سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، مع ما يصل إلى عشرة من رجال الإطفاء وضباط الشرطة الموجودين.

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